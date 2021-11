Raúl de Tomás vaut déjà 70 millions

11/12/2021 à 19:35 CET

Raúl de Tomás est réévalué chaque jour pluss. Il vit probablement le meilleur moment de sa carrière à 27 ans et ses débuts avec l’équipe espagnole le prouvent. Dans ce qui a été le premier appel à défendre l’équipe nationale – l’un des rêves qui restait à réaliser – le Madrid Il a fait ses débuts par la grande porte en tant que titulaire dans un match capital pour l’avenir des hommes de Luis Enrique. Ses premières minutes avec ‘La Roja’ ont été très célébrées à l’Espanyol. Au-delà de la satisfaction de voir son élève heureux, au moment où le jeu commençait le Le prix de la clause RDT a augmenté de 10 millions. Celui qui veut le prendre ne vaudra plus 60 ‘kilos’, maintenant il doit en déposer 70.

« Je ne m’attendais pas à être partant, j’ai été un peu choqué & rdquor ;, Il a dit après le duel, dans lequel il a joué près d’une heure de jeu. « Une journée inoubliable, à encadrer, je suis très heureux et excité de pouvoir représenter mon pays & rdquor ;, a ajouté l’attaquant de l’Espanyol, l’un des centres d’attention des dernières heures en équipe nationale. Il a sept buts en championnat et est le footballeur espagnol le plus accompli, ce qui a permis de l’étonner dans la compétition et de convaincre Luis Enrique. Son acronyme, RDT, à la suggestion de son entraîneur personnel et nutritionniste, ainsi qu’un ami, Pablo Arias, sont un sceau de garantie footballistique et, également, commercial.

Les chiffres de l’attaquant sont scandaleux. Non seulement à cause des sept buts qu’il a accumulés cette saison avec l’Espanyol, mais aussi à cause du prix de sa signature. Il a coûté 22,5 millions d’euros et est devenu l’ajout le plus cher de l’histoire de l’entité bleu et blanc. Raúl de Tomás a un contrat jusqu’au 30 juin 2026. Sa clause, comme nous l’avons dit, s’élève désormais à 70 par contrat. Le club catalan n’a pas l’intention de se séparer de son joueur franchisé.

Marque de réussite

C’est le footballeur, après Wu Lei, avec un impact énorme auprès de la population chinoise, qui vend le plus de maillots d’équipe. RDT est une revendication attrayante pour le club, qui part du principe que sa popularité peut être un grand atout au niveau marketing.

Passionné de chevaux – il en a deux dont un pour la compétition -, il pratique également la boxe avec un entraîneur personnel. Il ose même peindre, comme il l’a déjà montré sur les réseaux sociaux. Il est également un grand fan de tatouages ​​et de F1, en particulier Lewis Hamilton.

La méditation fait partie de votre routine -c’est ainsi qu’il célèbre certains de ses objectifs- et c’est un croyant, quelque chose qu’il combine avec une attitude sérieuse et stimulante. En tant que Mark Lenders, le personnage de la série de dessins animés et l’ennemi juré d’Oliver Atom. « C’est plus méchant & rdquor ;, a-t-il avoué dans une interview avec le sourire. Quoi qu’il en soit, la véritable addiction de ce footballeur, ce sont les buts. C’est RDT, la marque et l’idole d’un Espanyol dans un moment exalté Cela menace aussi de devenir, si ce n’est déjà fait, l’une des grandes références de la Liga.