Raúl Entrerríos sera l’entraîneur des jeunes et le coordinateur de la base

12/07/2021 à 15h08 CEST

L’ancien capitaine du Barça Raúl Entrerríos, qui a pris sa retraite en tant que joueur actif à la fin de cette saison, Après les Jeux Olympiques de Tokyo il rejoindra la discipline de l’entité Barça en tant qu’entraîneur du Juvenil B et coordinateur de la base, comme annoncé ce lundi par le club catalan.

Raúl Entrerríos, 40 ans, est venu au Barça lors de la saison 2010-2011. Aux ordres de Xavi Pascual, a remporté trois ligues des champions (2010-11, 2014-15 et 2020-21) en plus de onze ligues ASOBAL, huit Copas del Rey et cinq Super Globes, entre autres titres.

Après Tokyo, il continuera à être lié au Barça, mais d’une manière différente. “Je l’affronte avec le même engagement et la même envie de travailler dur que j’ai eu jusqu’à présent pour aider le club. Je pense avoir une vaste expérience en tant que joueur et membre d’un groupe”, a-t-il déclaré.

En ce sens, Entrerríos a déclaré qu’il s’entraînait depuis “des années” pour ce moment “et maintenant le moment est venu de le prouver. “J’espère pouvoir transmettre aux jeunes joueurs les aspects que j’ai appris au cours de ces années”, a-t-il ajouté.

“Le Barça a de jeunes joueurs talentueux avec une grande projection et avec tous les outils pour développer une carrière professionnelle. Nous essaierons de les accompagner dans cette démarche et de les préparer pour que l’adaptation au haut niveau soit la plus simple possible et qu’ils puissent être des pièces importantes du club”, a-t-il conclu.