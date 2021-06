Raúl Fernández bat Gardner et prend la pole

26/06/2021

Le à 16h19 CEST

Raúl Fernández a pris la pole position en Moto2, le 4e de l’année pour l’Espagnol et le 10e de sa carrière. Rémy jardinier, actuel leader du championnat du monde, n’a pas pu avec le temps de Fernández et s’élancera en 2e position. Les deux coéquipiers sortiront ensemble dimanche où Raúl tentera de remporter la victoire et de réduire l’écart avec Gardner dans la lutte pour la Coupe du monde.

Augusto Fernández Il avait trouvé un bon rythme et franchi la ligne d’arrivée en réalisant le 3e meilleur temps mais finalement ils ont pris le tour pour ne pas avoir respecté le drapeau jaune et il partira 8e. Sam bas qui avait réalisé le 4ème temps le plus rapide partira troisième en complétant la première ligne de la grille. Le temps a passé et ce fut en général une bonne journée de qualification pour les Espagnols à Assen, Aron Canet sortira 4ème et Jorge Navarro 7ème.