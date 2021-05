Raúl Fernández et Jorge Navarro pour tous au Mugello

28/05/2021 à 16:52 CEST

Raul Fernandez a atteint Mugello voulant arracher le leadership de la Coupe du monde à Gardner qui ne reste devant les Espagnols qu’un point d’avance. Lors des premières séances d’essais du Grand Prix d’Italie, Fernández a réussi à terminer la journée avec le deuxième meilleur temps derrière Sam Lowes avec une différence de seulement 3 millièmes.

Jorge Navarro Il a signé le troisième meilleur temps de la journée sur un circuit où il a trouvé un bon rythme dès la première journée d’essais et où il a eu la chance d’entrer dans la lutte pour la pole samedi. Navarro arrive au Mugello portant un casque spécial en l’honneur de son équipe et désireux de profiter de la piste italienne.

Bezzecchi, Arbolino et DiGiannantonio Ils ont montré qu’ils étaient dans le Grand Prix à domicile, une place qui leur donne une motivation supplémentaire et ils ont signé respectivement les 4e, 5e et 6e meilleurs temps. Juste derrière eux se trouve le leader mondial, Rémy Gardner qui ne veut pas perdre l’occasion de continuer à mener et d’augmenter l’avantage sur ses rivaux.

Xavi Vierge a réussi à entrer dans le top 10 et a terminé FP2 8th, Aron Canet a marqué la 11e meilleure place et Augusto Fernandez il a été 12e. Après ces résultats, il semble que samedi la lutte pour la pole sera très serrée et une course intéressante est à venir dimanche qui maintiendra la lutte pour la tête vivante.