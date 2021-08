Raúl Fernández frappe plus fort que jamais

15/08/2021

Quatrième victoire et septième podium pour l’une des recrues les plus spectaculaires que Moto2 ait jamais eues. Raul Fernández Il a fait disparaître les fantômes de la semaine dernière – il était septième – et a une nouvelle fois démontré de quoi il est capable avec une course parfaite dans laquelle il a tiré du début à la fin. Le Madrilène n’a été persécuté que par Aï Ogura, qui était très proche à certains moments de la course mais sans réelles options de combat. Augusto Fernández, après avoir dépassé Lowes, il a fait son chemin pour ajouter une fois de plus un autre podium, le la troisième consécutive pour les Baléares.

Départ cahoteux au premier virage : Navarro et Manzi au sol et de multiples touches entre Roberts, Arenas, Vierge et Beaubier; ce dernier identifié comme responsable et sanctionné d’un double Long Lap. ça n’a pas bien marché non plus Rémy jardinier, qui est sorti pour éviter la touche avec Aron Canet, redescendant à la onzième place avant le premier pas dans le but.

Est sorti fort Lowes en tête, pourtant Raul Fernández a pris les rênes au troisième tour. Ogura et Augusto ils les ont poursuivis pour commencer à séparer le groupe. Au fil des tours, Raúl a commencé à étirer le Top 4 et a emmené avec lui le Japonais du Honda Team Asia, laissant en remorque les deux Kalexe du Marc VDS. Auguste a été placé la troisième se lancer à la chasse aux leaders alors que le « Polonais » Lowes perdait la tête avec sa tête.

Derrière, Rémy façonnait son retour même s’il n’allait pas au-delà de la septième carré. Aussi Bezzecchi fixe substantiellement le week-end. L’Italien est parti de la P16 et a pu terminer dans le Top 10. Le podium semblait bien défini dans les derniers tours : Ogura a tenté de traquer Raúl, mais le Madrilène n’est pas devenu nerveux et a de nouveau serré les écrous pour finir de laisser aux japonais aucune option de victoire. Augusto, qui les observait toujours à une distance supérieure à la seconde, n’avait aucun adversaire dans la lutte pour P3 et a fini par ajouter le deuxième bronze en seulement sept jours.

Lowes a terminé quatrième et Chantra cinquième après un heads-up très intense avec Vietti, sixième. Course assez cahoteuse : aux chutes du premier tour se sont ajoutées celles de Dalla Porta, Schrotter, Baltus, Ramírez et Montella.