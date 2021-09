Raúl Fernández prend la pole position en Moto2

18/09/2021 à 16h02 CEST

Raúl Fernández a pris le pôle de Moto2 du GP de Saint-Marin en réalisant un temps de 1:36.264 et en étant le plus rapide du circuit de Misano. Le coureur espagnol partira de la première place en battant ses rivaux tandis que ses poursuivants, Sam Lowes et Augusto Fernández, partiront respectivement des deuxième et troisième positions.

MotoGP sur DAZN disponible en direct et à la demande. Abonnez-vous et commencez votre mois gratuitement

Le top cinq a été complété, dans une journée sans incident, par Remy Gardner et Aron Cannet qui partiront des quatrième et cinquième sur la grille.

RÉSULTATS PLE MOTO2

1. Raul Fernández 1 : 36.264

2. Sam Lowes +0.351

3. Augusto Fernandez +0.524

4. Rémy Gardner +0,597

5. Aron Canet +0.605

6. Jorge Navarro +0.664

7. Xavi Vierge +0.664

8. Marco Bezzecchi +0.757

9. Fabio Di Giannantonio +0.907

10. Lorenzo Dalla Porta +0.928