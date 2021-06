Raúl Fernández règne en FP2 et en Moto2 combiné

04/06/21 à 16:26 CEST

Adrià Léon

Raul Fernández (Kalex) a été le plus rapide lors de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix de Catalogne Moto2. Contrairement au Moto3 et au MotoGP, le temps réalisé lors de la séance du matin n’a guère été abaissé et le temps cumulé pour donner accès à la Q2 de demain est maintenu avec de nombreux records matinaux.

Après-midi très chaud sur le Circuit de Barcelona-Catalunya pour participer à la FP2 de la catégorie intermédiaire. La séance libre a été dirigée la plupart du temps par le leader du championnat, Remy Gardner, qui a annoncé cette semaine que montera en MotoGP l’année prochaine avec la Tech3 KTM. Tout comme ils l’avaient fait lors de la séance du matin, Sam Lowes et Augusto Fernández Ils ont également été très solides lors de la deuxième manche de la journée. Cependant, le pilote majorquin a eu une petite mésaventure au départ de la courbe 11, où il n’y a généralement pas d’incidents, bien qu’il ait pu démarrer son Kalex et revenir au box.

Le Thaï s’est également effondré Somkiat chantra, la ‘Wild Card’ Piotr Biesiekirski et le belge Barry Baltus, qu’il n’a pas pu sauver ce qu’il a réussi à faire lors de la séance de ce matin.

Déjà dans le dernier quart d’heure, Raúl Fernández, le quatrième en lice en FP1, semblait abaisser le meilleur moment de la journée -Même Augusto à l’entraînement du matin-. Un record qui, étonnamment, ne bougera plus jusqu’à la fin de la séance.

Fernandez signé le meilleur tour de la séance avec un temps de 1.43.687, ce qui l’a éloigné d’un peu plus de deux dixièmes de ses poursuivants Gardner et Lowes. Augusto Fernández et Xavi Vierge, qui était huitième du matin, ils ont clôturé le Top5.

Comme cela s’était déjà produit lors des premiers essais libres, égalité maximale pour entrer directement en Q2 : il y avait moins de huit dixièmes entre Raul, le plus rapide, et Marcos Ramírez, le 14e et dernier avec un accès direct au concours pour la pole position. Les Espagnols sont également entrés Hector Garzo (Kalex) et Aron Canet (Bois sombre).

En ce qui concerne le reste des pilotes espagnols, Jorge Navarro (Darkwood) était quinzième, tandis que plus loin, ils ont terminé Albert Arenas (Darkwood) (Kalex) et Alonso Lopez (Kalex), respectivement 22e et 30e.