Raúl Fernández remporte la victoire en Moto2

19/09/2021

Le à 13h30 CEST

Raul Fernandez, chasser et capturer le titre mondial, a remporté la victoire de GP de Saint-Marin Moto2, sa sixième victoire en Moto2. Un résultat qui le rapproche de la victoire sur l’actuel leader de la Coupe du monde dans la catégorie : Rémy Gardner. Ses poursuivants, Gardner et Aron Canet ils sont montés sur les deuxième et troisième places du podium sur le circuit de Misano.

MotoGP sur DAZN disponible en direct et à la demande. Abonnez-vous et commencez votre mois gratuitement

Sans aucun signe de pluie à Misano, Lowes a dépassé le poleman Raul Fernández au début de la course. Le Madrilène n’était pas à l’aise et chutait à la troisième place tandis que Lowes prenait la tête. Derrière, Aron Canet il a mis le vélo et a volé la position aux Britanniques, il s’est positionné en premier. À ce moment-là, la première ligne était formée par Canet-Fernández (qui a récupéré une position) et Lowes mais, il a encore changé : Rémy jardinier il passe en quatrième position puis troisième tandis que Fernández attaque et prend la tête. Enfin, le Madrilène a signé la victoire, suivi de l’actuel leader de la Coupe du monde et de Canet.

Quel morceau de victoire pour @25RaulFernandez de prendre une autre bouchée et de garder la Coupe du monde en vie ! ?? Il est venu à Misano pour souffrir et a donné une leçon de MAÎTRE. Et super podium pour @aroncanet44 ! #SanMarinoGP 🇸🇲 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/IOLI918R4n – DAZN Espagne (@DAZN_ES) 19 septembre 2021

Pas de chance aussi pour Jorge Navarro qui est sorti de la deuxième rangée et a roulé à la seizième place. Il a terminé en 13e position. Chute en plus, de Simone corsi dans la courbe 4 et Barry Baltus douze tours avant la fin de la course. La chance ne souriait pas non plus à Dalla porta il a heurté l’asphalte de Misano au virage 1 et son épaule s’est détachée, bien que le conducteur soit sorti de l’incident par ses propres moyens. Le top cinq était complété par Bezzecchi et Augusto Fernández en quatrième et cinquième position.

RÉSULTATS DES COURSES MOTO2

1. Raúl Fernández 40 : 40 563

2. Rémy Gardner +0.402

3. Aron Canet +0.569

4. Sam Lowes +1.578

5. Marco Bezzecchi +4 920

6. Augusto Fernandez +5.361

7. Ai Ogura +6 236

8. Xavi Vierge +7.468

9. Fabio Di Giannantonio +7.562

10.Celestino Vietti +13 230