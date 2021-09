Raúl Fernández remporte sa cinquième victoire consécutive

09/12/2021

La course de Moto2 in Motorland a été joué dès le premier instant par Raul Fernández qui est sorti pressant dès le premier tour et a réussi à creuser un grand écart par rapport aux poursuivants. Le leader mondial, Rémy jardinier, a commencé la course avec quelques problèmes, restant un peu en retrait de la course.

La blessure à la main dont souffre Raúl Fernández ne l’a pas empêché de sortir pour gagner, sa stratégie a été de tirer pour essayer d’ouvrir le maximum d’écart possible et si la blessure lui a joué un tour dans les derniers tours pour pouvoir défendre la première position. Sam Lowes qui courait deuxième à distance du groupe de poursuivants, est allé au sol avec huit tours à faire et a laissé une option podium à Jorge Navarro, Arón Canet et Augusto Fernández qui a roulé derrière Remy Gardner qui était deuxième à six secondes derrière Fernández.

Raúl Fernández a réalisé une course parfaite du début à la fin et a remporté la victoire en Moto2 dans le Grand Prix d’Aragon sans laisser d’option à Remy Gardner qui a été deuxième. L’Espagnol a marqué une étape historique en étant le premier après Marc Márquez à remporter cinq victoires en tant que rookie dans la catégorie. Jorge Navarro et Augusuto Fernandez ont mené une belle lutte finale pour le podium et c’est Augusto Fernández qui a finalement pris la troisième place. Jorge Navarro a terminé quatrième et Arón Canet cinquième.