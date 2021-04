Raúl García, avec de la fièvre, a quitté l’équipe à la dernière minute

25/04/2021 à 22:09 CEST

Le joueur de l’Athletic Club, Raul Garcia, Quoi il était à San Mamés entre les remplaçants pour le match contre Athlète de Madrid, est rentré chez lui “avec une fièvre” après avoir été observé par les services médicaux, comme l’a confirmé le club de Bilbao.

Le Navarrais était dans le liste des remplaçants des footballeurs et il allait occuper une place sur le banc devant l’équipe de matelas avec le gardien Jokin Ezkieta et les joueurs de terrain Mikel Vesga, Ibai Gómez, Unai López, Iñaki Williams, Iñigo Lekue, Oscar de Marcos et Iñigo Vicente.

Celui choisi pour le point d’attaque aujourd’hui a été Asier Villalibre, près de Sancet. Le bas de dernière minute de Raul Garcia rejoint les blessés Yuri Berchiche, Yeray Álvarez, Iker Muniain, Oier Zarraga et Peru Nolaskoain.