Raul Jimenez marque son premier but en compétition pour les Wolves depuis qu’il s’est fracturé le crâne, alors que le but sensationnel en solo de l’attaquant mexicain remporte la victoire 1-0 sur Southampton à St Mary’s

Raul Jimenez a marqué son premier but en compétition avec les Wolves depuis qu’il a fracturé ses compétences, alors que sa superbe frappe en solo lui a valu une victoire 1-0 à Southampton.

Après un long coup de pied du gardien Jose Sa, l’attaquant mexicain a musclé son marqueur avant de faire preuve d’un grand sang-froid pour renverser la défense de Southampton avant de passer le ballon devant Alex McCarthy.

Ce fut un moment merveilleux pour Jimenez qui avait tant vécu

En novembre 2020, l’attaquant des Wolves a malheureusement été remplacé contre Arsenal avec une blessure à la tête, et après le diagnostic, il a été confirmé qu’il souffrait d’une fracture du crâne.

Heureusement, il a pu faire un retour et pendant la pré-saison, il a pu retrouver ses traces et ses buts sur le terrain – tout en arborant un bandeau protecteur qu’il portera pour le reste de sa carrière.

Mais dimanche était le jour qu’il chérira longtemps, ayant marqué un but sensationnel en solo pour sceller les trois points des Wolves, avec son premier but en compétition depuis son retour.

C’était aussi une frappe opportune pour le tireur des Wolves, car il s’agissait certainement d’un cas de smash and grab dans un match dominé par Southampton.

Les hôtes ont commandé la possession tout au long du match et ont créé le plus d’occasions, mais – à part un effort qui a franchi la ligne mais a ensuite été exclu – n’ont pas pu trouver un moyen de mettre le ballon dans le but des Wolves.

Nathan Redmond et co ont gaspillé devant le but des Wolves

Pendant de longues périodes du match, l’équipe de Ralph Hasenhuttl a dominé le match à la fois en termes de possession et d’occasions créées.

Ils ont même eu le ballon au fond des filets grâce à leur n°11, Nathan Redmond, mais il a été correctement exclu pour hors-jeu.

Bien qu’ils n’aient pas créé d’occasions nettes, les Saints ont encore eu des moments pour prendre l’avantage mais ont gaspillé.

À la fin de la première mi-temps, Adam Armstrong aurait dû faire plus pour tester Sa après avoir été contraint de dégager le ballon de manière paniquée.

Après une bonne montée en puissance, le n°9, à 20 yards, n’a pas pu sanctionner l’erreur du gardien portugais et lui a tiré directement le ballon.

Une histoire de deux attaquants, l’un n’a pas tenté sa chance mais l’autre l’a fait

C’est une victoire qui remonte le moral des Wolves qui, cette saison, ont souvent été l’équipe qui crée les occasions et ne les saisit pas.

Avec leur propre Jimenez n°9 désormais en confiance et retrouvant le chemin des filets, ce pourrait être une période passionnante pour les hommes de Bruno Lage qui remontent à la 13e place après la victoire.

