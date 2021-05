Raul Jimenez se réchauffe pour les loups après une blessure au crâne d’horreur alors que le manager sortant Nuno Espirito Santo bénéficie d’un accueil chaleureux de la part des fans

Les fans de retour des Wolves ont eu droit à la belle vue de l’attaquant vedette Raul Jimenez s’échauffant à nouveau à Molineux, alors qu’il était de retour sur le terrain avant le dernier match du club de la saison de Premier League.

Le Mexicain est toujours mis à l’écart après avoir subi une blessure à la tête d’horreur contre Arsenal en novembre 2020, mais il était là pour aider à accueillir les supporters dans le stade avant leur campagne plus proche contre Manchester United.

.

Voir à nouveau Raul Jimenez était un spectacle bienvenu pour les fans de retour des Wolves

Les loups ont regardé une équipe différente cette saison sans leur principal buteur. Finissant septième la saison dernière après une campagne brillante, l’équipe de Nuno Espirito Santo devrait terminer dans la moitié inférieure de la saison après avoir glissé dans la table.

Jimenez a réussi trois buts en dix matches de Premier League avant d’être exclu pour le reste de la campagne avec un crâne fracturé, après un affrontement écœurant avec le défenseur d’Arsenal David Luiz.

La blessure a nécessité une intervention chirurgicale, ce qui a laissé l’attaquant avec une cicatrice importante sur la tête, mais des tests médicaux et physiques récents ont montré qu’il n’y avait pas de dommage durable.

Jimenez a été informé qu’il devait porter un casque protecteur pour le reste de sa carrière de joueur, mais le leader a reçu l’autorisation de reprendre l’entraînement.

Et il a été photographié en train de passer le ballon lors de la préparation de la finale de la saison de dimanche contre Manchester United, avant son retour attendu au football en équipe première la saison prochaine.

Jimenez s’entraîne quotidiennement depuis mars, mais a été chargé par le personnel médical d’éviter de diriger le ballon et de tout duels aériens.

Il a reçu le feu vert pour reprendre l’entraînement complet en juillet, après avoir été informé qu’il devra attendre la saison prochaine pour réfléchir à un retour complet au football de compétition.

Les fans ont également accueilli chaleureusement Espirito-Santo alors que le patron des Wolves est arrivé à l’extérieur du stade dimanche après-midi, après l’annonce choquante de son départ cet été.

Les supporters ont été stupéfaits vendredi alors que le club a annoncé que l’affrontement de dimanche avec United serait le dernier en charge de l’entraîneur portugais.

Mais il ne semblait y avoir de bonnes vibrations que lorsque le patron est arrivé à Molineux.

Au retour de Jimenez, le médecin du club des Wolves, Matt Perry, a révélé ses plans pour faciliter le retour du Mexicain à l’action et a déclaré qu’ils s’attendaient à ce qu’il joue “ un rôle à part entière ” dans la campagne 2021/22.

«Raul a été grièvement blessé il y a six mois le 29 novembre et a subi une intervention chirurgicale d’urgence pour une grave lésion cérébrale traumatique et une fracture du crâne (TBI) à l’hôpital St Mary de Paddington.

«Depuis, il est sous les soins et la supervision de son neurochirurgien à St Mary’s, Miss Sophie Camp, et du professeur Tony Belli du Queen Elizabeth Hospital de Birmingham, ainsi que de l’équipe médicale de Compton.

«Sa fracture du crâne est maintenant bien guérie; il portera un casque protecteur pour couvrir la zone de blessure osseuse pour le reste de sa carrière, mais il est jugé assez fort pour qu’il revienne jouer avec cette protection.

«Une lésion cérébrale telle qu’une commotion cérébrale peut prendre des semaines et des mois pour se rétablir complètement et le TBI laissera parfois des déficits durables. Il est merveilleux de pouvoir dire que Raul a fait une remarquable et excellente récupération à ce jour.

.

Jimenez devrait jouer un rôle à part entière dans la saison 2021/22 pour les loups

.

C’était génial de voir Jimenez de retour avec le ballon après si longtemps avec sa blessure à la tête

«Il n’a aucun signe mesurable de déficit et est maintenant au stade où il peut envisager un retour à la carrière qu’il aime; mais une certaine prudence est toujours de mise.

«Raul a été en mesure de passer d’un travail de conditionnement physique de base à un entraînement compétitif complet à partir de début mars; se retenir uniquement sur le cap motorisé et les duels aériens. Il a maintenant reçu l’autorisation de commencer ces activités et est physiquement aussi en forme, fort et agile que jamais.

«Une nouvelle rééducation basée sur des matches débutera en juillet et sera étroitement contrôlée au départ. Cela respecte le fait que même si sa récupération semble totale, il y a un grand pas entre l’entraînement et la compétition.

«Nous sommes extrêmement reconnaissants au professeur Tony Belli et à Mlle Sophie Camp pour leurs conseils et conseils sur sa gestion, ainsi qu’à Mlle Camp et ses collègues de St Mary’s pour la chirurgie qui a sauvé la vie et la carrière dans les quelques heures qui ont suivi la blessure initiale de Raul.

«Nous espérons et nous prévoyons que Raul pourra jouer un rôle à part entière dans la saison 2021/22 des Wolves.»

malheureux

Les fans d’Arsenal protestent contre le propriétaire alors que Josh Kroenke à Emirates pour le match de Brighton

ÉMOTIF

David Luiz au bord des larmes dans le discours d’adieu d’Arsenal et applaudi par ses coéquipiers

Bonne volonté

Haaland échange son maillot avec l’arbitre après la victoire, tandis que Dortmund permet à son adversaire de marquer un stylo

HABITENT

Nouvelles de transfert: le remplacement de Kane, la bombe de Zaha, Man United “ veut ” Ronaldo

DÉCHETS

“ Nous avons assez de football ” – L’Europa Conference League “ dilue ” encore plus le match

TROMPER

Begovic “ honte ” pour le choc de Toney lors de la défaite de Bournemouth en barrage contre Brentford