Raul: “La première équipe du Real Madrid est chez moi et là où je veux être”

Raul s’est entretenu avec les médias après la sortie des séries éliminatoires de Castilla à Ibiza, discutant du match, des joueurs et de son propre avenir au club.

Il y a eu une conversation animée entre certains des officiels du Real Madrid et l’arbitre au coup de sifflet à plein temps avec le personnel des coulisses clairement frustré par la manière de quitter Castilla. Bien que Raul n’ait pas expliqué ce qui avait été discuté entre son staff et l’arbitre, il a exprimé sa frustration à propos du format «Je ne pense pas que ce soit le meilleur parce qu’ils ne vous battent pas et que vous êtes éliminé. Aujourd’hui est un jour pour être heureux et content parce que les garçons ont tout donné. C’est un jeu qui aurait pu être choisi pour l’un ou l’autre de nous, nous l’avons combattu et c’est pour nous sentir très heureux pour tout ce que nous avons vécu. Ce n’est pas la fin, c’est le début de nombreuses très belles pour tout le monde. C’est une année pour tout le monde d’être heureux au sein du club ».

Au cours des dernières semaines, Raul et Zidane auraient envisagé de quitter le club. Raul a été lié à un déménagement à Francfort en Bundesliga ou à potentiellement succéder à l’actuel entraîneur senior cet été. Interrogé sur l’entraînement de la première équipe, Raul a répondu: «C’est (le côté senior) chez moi et c’est là que je veux être. Je suis un homme du club. Je suis devenu entraîneur pour être à la maison. Mais ce n’est pas le moment de parler de l’avenir. L’équipe est toujours en compétition. Aujourd’hui, Madrid va gagner, donc ils seront toujours dans la course au titre la semaine prochaine. Quand tout sera terminé, il sera temps de voir ce qui se passera dans le futur. “

À court terme, l’objectif de Raul sera de réconforter un vestiaire au cœur brisé qui connaît la première grande perte de sa carrière très réussie jusqu’à présent et de se préparer à un été chargé s’il devait rester à Castilla.