Raúl Martínez, le gardien de 17 ans d’El Alquián décède tragiquement

15/11/2021 à 20:08 CET

Le jeune gardien de but de L’Alquian, Raúl Martínez, est décédé samedi 13 novembre dernier des suites d’un accident de moto. Le jeune de 17 ans n’a pas pu surmonter les blessures graves causées par l’accident.

Selon La Voz de Almería, l’accident s’est produit vendredi dernier vers 10 heures du soir, quand la moto est entrée en collision avec une voiture à un carrefour de la capitale d’Almeria.

Le jeune homme décédé voyageait en tant que copilote du véhicule, et les blessures subies ont causé sa mort samedi matin. Quant au chauffeur, il est admis aux soins intensifs de l’hôpital universitaire de Torrecárdenas.

Le club andalou a publié un communiqué déplorant la perte de son joueur : « De notre club avec notre président Pedro Soler à la barre, nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis. Il est arrivé cette saison pour défendre nos couleurs, atteignant ses débuts avec Senior pour son excellent travail et son dévouement. DEP Raúl, toujours dans notre cœur « . Le club a pris la mesure de suspendre tous les matches le week-end dernier.