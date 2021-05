Raúl parle du rôle potentiel de la première équipe

Le départ de Zinedine Zidane cette semaine a laissé les médias et les fans à la recherche de son successeur potentiel. Le club semble prêt à attendre son heure lorsqu’il s’agit de rechercher le nouveau manager, mais certains noms ont déjà été proposés en tant que prétendants sérieux. L’actuel entraîneur de Castilla et légende du Real Madrid, Raúl González Blanco, a été l’un des premiers noms chuchotés, et après la saison qu’il a eue avec l’équipe de réserve – beaucoup le penseraient à juste titre. Castilla est entrée dans une saison anormale de Segunda División B alors que la ligue cherchait à utiliser cette période pour passer à une nouvelle structure pour l’année prochaine. Ils ont réussi à passer à travers toutes les phases de la saison, malgré d’énormes obstacles tels que des blessures, des cas de COVID-19 et un grand nombre d’appels de la première équipe. C’était vraiment une réussite incroyable.

Raúl, en una entrevista para un instituto de Las Rozas: “De momento llevo dos años como entrenador, estoy en el Castilla. Imagino que en el futuro podría ser una meta (entrenar al Real Madrid), pero de momento estoy aprendiendo y contento en el equipo en el que estoy”. – Arancha Rodríguez (@AranchaMOBILE) 28 mai 2021

Je ne pense pas que ce soit un secret pour personne que Raúl quitterait la Castille mieux équipé et mieux préparé pour la gestion de l’équipe première que n’importe laquelle des promotions directes avant lui (Zidane lui-même et Santiago Solari). Il existe un véritable schéma en sa faveur, car les quatre derniers entraîneurs du Real Madrid (cinq nominations au retour de Zidane) ont commencé leur carrière d’entraîneur avec Castilla. En mars, un étudiant chanceux d’une université de Madrid a réussi à organiser lui-même un entretien avec l’homme – et à l’époque, il a déclaré que «pour le moment, je suis entraîneur depuis deux ans, je suis en Castille. J’imagine qu’à l’avenir cela pourrait être un objectif (entraîner le Real Madrid), mais pour l’instant j’apprends et je suis heureux dans l’équipe dans laquelle je suis ». Cet état d’esprit a semblé concluant, mais bien sûr, beaucoup de choses se sont passées depuis cette interview – et on ne peut que se demander si cela a changé depuis l’annonce de la démission de Zidane. Aimeriez-vous le voir à la barre la saison prochaine ?

Raúl entraîne avec le Real Madrid Castilla.Photo par Angel Martinez / .