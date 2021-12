Raúl Velasco Ont-ils été obligés d’inviter Luis Miguel ?

Raúl Velasco n’aimerait-il pas Luis Miguel à Siempre en Domingo ? | Instagram

Raúl Velasco a dirigé l’un des programmes les plus célèbres de la télévision mexicaine, « Siempre en Domingo », où Luis Miguel il a été officiellement présenté au public, mais ce ne serait pas à l’invitation du chauffeur, disent-ils.

le présentateur mexicain télévision, Raúl Velasco, a fait ses débuts dans « Toujours le dimanche« En 1982, pourtant, contrairement à ce que beaucoup pensent, le soi-disant « Sol de México » ne serait pas invité par le producteur de musique lui-même.

Certaines versions assurent que réellement, le natif de Celaya, n’éprouvait aucune sympathie pour lui »étoile portoricaine« Ils soulignent même qu’il serait obligé de l’inviter au programme.

Un moment qui a été immortalisé à travers une vidéo qui circule sur YouTube, à cette époque, Raúl Velasco a présenté le chanteur dont il a mentionné qu’il était originaire de Veracruz, bien que des années plus tard, on ait découvert qu’il serait né à Porto Rico.

Bien que le père de « Luis Mi« Luis Rey, a beaucoup insisté pour que le jeune chanteur reçoive cette opportunité d’apparaître sur le plateau, c’était grâce à une demande d’Emilio Azcárraga Milmo et Arturo Durazo qui forceraient soi-disant le chauffeur, qui ne pouvait pas donner son avis sur la question, ils disent.

Selon les versions, le père de Karina Velasco, également animateur, n’a jamais voulu inviter le chanteur aujourd’hui âgé de 51 ans à son émission car il ne voulait personne qui n’ait pas de représentant proche de lui et ne voulait pas non plus d’un artiste d’une maison de disques avec laquelle il avait une relation. Ceci parce qu’il ne recevrait pas d’argent pour soutenir sa carrière, mentionnent-ils,

Enfin, le 17 janvier 1982, Luis Miguel, a fait ses débuts à Siempre en Domingo et a fait sensation, cependant, hors caméra, la relation avec Raúl Velasco Ramírez serait d’une certaine manière, « tendue », ils ne se sont jamais entendus, bien qu’ils toujours essayé de prétendre que tout était parfait, disent-ils.

Rappelons que pendant 28 ans, celui né le 24 avril 1933, Raúl Velasco, est resté à la tête de l’une des plus célèbres émissions de musique et de variétés.

Velasco, qui a rendu célèbre la phrase de « Il y a encore plus » Au milieu des annonces diffusées, il combinait la présentation de personnages célèbres avec la promotion d’artistes moins connus,

La première transmission de « Siempre en Domingo » a eu lieu le 14 décembre 1969 et a culminé le 19 avril 1998. Ce fut une grande plate-forme grâce à laquelle de nombreuses célébrités actuelles sont devenues célèbres.

Aujourd’hui, Luis Miguel Gallego Basteri est l’un des artistes les plus importants et les plus réussis d’Amérique latine et l’artiste latin le plus vendu des années 1990.