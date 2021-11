Rauw Alejandro : Backstage avec la prochaine superstar de la musique latine

SAN JUAN, PORTO RICO –

Tout a commencé avec une ligne de basse informatisée sur son ordinateur portable. Puis un trille fantasque de fausset. Ooh ooh ooh ooh ooh.

C’est alors que Rauw Alejandro, 28 ans, a connu le genre de rythme dont il avait besoin pour sa chanson « Todo De Ti » ou « Everything About You ». Dembow, le riddim reggaeton qui est devenu un incontournable des charts pop latins, était trop laxiste. Un beat trap plug-and-play était trop ambiant.

Alejandro avait besoin de quelque chose avec plus de verve, plus d’éclat – peut-être un son classique qu’il a découvert pour la première fois sur vinyle, ramassant la poussière dans une caisse quelque part à l’intérieur de la tanière de son père. Il n’était pas sûr que cela fonctionnerait en espagnol. Mais avec son rythme vif et revival disco, « Todo De Ti » a grimpé au 3e rang du classement Billboard Global 200, est allé six fois platine aux États-Unis et a donné à Alejandro la permission de vivre ses rêves de roller-boogie des années 70 dans le vidéo musicale d’accompagnement.

Après la longue pandémie, a-t-il déclaré, son raisonnement était simple : « Il n’y a pas assez d’artistes dansant dans le monde du reggaeton ou faisant de la musique R&B en espagnol. Alors pourquoi je ne fais pas les deux ?

Alejandro, un érudit de Daddy Yankee et de Michael Jackson, a fait un acte de foi géant cette année lorsqu’il a introduit des éléments de funk et de danse rétro dans son deuxième album, « Vice Versa ». L’album a fait ses débuts au n ° 1 du palmarès Billboard Top Latin Albums, et il est maintenant en tête d’affiche d’une tournée mondiale à guichets fermés aux États-Unis, en Espagne et en République dominicaine.

Jeudi soir à Las Vegas, il est nominé pour trois Latin Grammy Awards : « Todo De Ti » est en lice pour le disque et la chanson de l’année, tandis que « Tattoo (Remix) », son single avec le chanteur pop colombien Camilo, est nominé pour fusion/performance urbaine. (Alejandro a été nominé pour le meilleur nouvel artiste en 2020, perdant face à Mike Bahía.)

« Les récompenses, c’est de la drogue », a-t-il déclaré. « Surtout pour mon équipe, ils les méritent. Mais je n’aime pas me laisser entraîner dans cette compétition, la controverse quand quelqu’un gagne et que quelqu’un perd. Ce n’est pas pour ça que je fais de la musique.

Comme s’il n’y avait pas déjà assez d’excitation autour de lui, Alejandro a passé le week-end dernier aux LOS40 Music Awards à Palma de Majorque, où il a foulé le tapis rouge main dans la main avec sa nouvelle petite amie, la star de la musique espagnole Rosalía.

« Vibes de couple puissant », a-t-il déclaré en souriant.

Rauw Alejandro dans les coulisses du Coliseo de Puerto Rico à San Juan, le 20 octobre 2021.

(Eric Rojas / Pour The Times)

J’ai rencontré Alejandro le mois dernier dans sa ville natale de San Juan, Porto Rico, où il a fait salle comble quatre nuits consécutives au Coliseo de Puerto Rico, qui peut accueillir 18 500 personnes. Vêtu d’un t-shirt Burberry noir et d’un pantalon à rayures, il a parcouru une boîte de beignets dans la salle verte et a expliqué pourquoi il a renommé son escapade de globe-trotter « The Bra and Panties Tour ».

La frénésie a commencé après qu’une femme a lancé un soutien-gorge en coton blanc à Alejandro lors d’un spectacle en juillet à Elizabeth, NJ. Cinq mois plus tard, son équipe prétend avoir amassé la valeur d’un grand magasin de sous-vêtements au cours de sa tournée dans les arènes. Certains sont ornés de cœurs mignons griffonnés au stylo Sharpie ; d’autres incluent des noms, des numéros de téléphone et des messages non cités.

À la fin de l’année, il s’engage à réutiliser leurs offres dans une sorte d’installation artistique. « Je vais d’abord les emmener à la laverie », m’a-t-il assuré. « Les gens enlevaient des soutiens-gorge de leur corps ! »

Lors de la soirée d’ouverture d’Alejandro au Coliseo, peu de femmes étaient assez effrontées pour jeter leurs intimes sur scène. (Le décompte officiel du Los Angeles Times : deux soutiens-gorge et un string.)

C’était peut-être par respect pour sa mère, María Ruiz, qui se tenait avec enthousiasme au premier rang. Ou peut-être étaient-ils trop absorbés par la performance d’Alejandro : près de trois heures de se pavaner, de sprinter et de rouler de manière séduisante à travers la scène, son corps tatoué luisant de sueur, alors qu’il dirigeait une équipe de danse mixte à travers un perreo torride – un provocateur la danse et un passe-temps national. Vendre le « Choli » une fois n’est pas une mince affaire pour n’importe quel Portoricain, mais le faire quatre fois a demandé plusieurs tours de chant à travers le stade : « ¡Yo soy boricua, pa’ qué tu lo sepas ! (« Je suis portoricain, pour que vous sachiez ! »)

« Mon peuple me motive », a-t-il déclaré à propos de ses collègues boricuas. « Ma famille me motive. Je veux qu’on s’occupe de ma famille, et cela me fait travailler plus dur. J’aime me sentir responsable.

Né Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, il a grandi juste à l’est de San Juan, dans la municipalité de Carolina. La mère d’Alejandro, choriste et maintenant administratrice gouvernementale à la retraite, travaille à l’occasion comme son assistante à Porto Rico. Son père, Raúl Ocasio, arpenteur-géomètre de métier, est également un guitariste talentueux de Brooklyn ; il a élevé ses enfants sur des disques d’Elvis Presley et James Brown, ainsi que ceux du supergroupe de salsa Fania All-Stars.

« Pour mon père, ce n’était pas une question de genres ; il s’agissait de créer des ambiances », a déclaré Alejandro. « À la maison, nous écoutions de la soul américaine, des boléros, de la salsa, du merengue. Le dimanche, c’était l’église, puis le lundi, c’était pour le rock’n’roll.

Comme d’innombrables autres milléniaux portoricains, Alejandro parlait couramment le jargon local du reggaeton. Mais le R&B américain « est mon essence », a-t-il déclaré. « J’aime le côté sexy du R&B, les slow jams. Quand je fais de la musique, je commence par le piano — puro R&B. Ensuite, j’apporte le reggaeton, la trap, la danse.

Alejandro a commencé à chanter et à danser aux côtés de Francis Díaz, son meilleur ami depuis la maternelle et maintenant son assistant personnel à temps plein. Díaz se présente comme Hueso, ou Bone, un surnom que lui ont donné ses camarades de classe qui l’ont taquiné pour sa minceur. Alejandro, dit-il, a reçu le surnom le moins désobligeant.

« ‘Rauw’ est juste un moyen plus facile pour un enfant de dire Raúl », a déclaré Díaz. « Et regardez ça ; il en a tiré un nom de scène.

Pour les spectacles de talents dans leur lycée catholique, les deux chorégraphies ont repris des films de danse des années 2000 comme « Step Up » et « Stomp the Yard » pour imiter leurs héros, des artistes comme Justin Timberlake, Usher et Chris Brown. « Bien sûr, il y avait des chants religieux », a déclaré Díaz – ce qui a laissé les poussées pelviennes hors de l’équation.

Rauw Alejandro en concert en septembre à Miami.

(Alexandre Tamargo / .)

Alejandro a fréquenté l’Université de Porto Rico grâce à une bourse de football et s’est entraîné à Orlando, en Floride, dans le but de jouer dans l’équipe nationale américaine. En 2014, mis à l’écart par des blessures, il s’était tourné vers l’enregistrement de berceuses de pièges de mauvaise humeur seul dans sa chambre et, à la demande d’amis, a commencé à les télécharger sur SoundCloud.

« J’étais dans un moment vraiment sombre et la musique était ma thérapie », a-t-il déclaré. « Dans le sport, mes entraîneurs m’ont appris la discipline. Donc, si je devais faire de la musique pour gagner ma vie, j’allais y aller fort.

« Going hard » pour Alejandro signifiait obtenir des conseils de production de son ami Luis J. Gonzalez, maintenant DJ-producteur M. NaisGai, puis déposer de nouvelles chansons presque chaque semaine pour créer des numéros de streaming. Grâce à un stratagème intelligent conçu avec d’autres jeunes MC de trap de l’île – dont Lyanno, Brray et Myke Towers – Alejandro et ses amis ont amassé une multitude de flux en remixant les singles des uns et des autres.

En 2018, Alejandro a signé un accord avec Sony Latin et a obtenu le soutien d’acteurs clés de la vieille école du reggaeton, notamment Chencho Corleone, Zion y Lennox et Nicky Jam de Plan B; puis, plus tôt cette année, il a été sollicité par la superstar de la pop Selena Gomez pour figurer sur son tout premier EP en langue espagnole, « Revelación ».

« Rauw connaît la cohérence autant qu’il sait se réinventer », a déclaré Antonio Vazquez, responsable de la section US Latin, Editorial chez Spotify.

L’année dernière, le producteur jamaïcain Rvssian a invité Alejandro à chanter avec l’un de ses héros R&B, Chris Brown. Sur le morceau reggaeton/R&B « Nostálgico », les deux vers racés de l’équipe tag en anglais et en espagnol.

« Je me suis dit ‘Wow, je suis enfin là' », a déclaré Alejandro. Mais certains fans se sont aigris sur lui à cause de l’agression de Brown en 2009 contre la superstar de la pop Rihanna, ainsi que des allégations d’abus faites par l’actrice Karrueche Tran en 2017.

« Chris et [Rihanna] sont cool », a-t-il proposé, dans un rare moment d’inconfort. « Alors, qui suis-je pour juger ?

« Mais je pense aussi à ma maman, ma petite soeur, ma grand-mère », a-t-il poursuivi. « J’ai grandi avec eux. Les femmes m’inspirent et je veux faire des chansons qui font que les femmes se sentent bien, sexy et puissantes.

Sorti en novembre 2020, son premier long métrage, « Afrodisíaco », est une croisière nocturne sensuelle du reggaeton au trap/R&B, guidée par la soprano veloutée d’Alejandro. Dans « Vice Versa » de juin, Alejandro chante l’amour, le sexe et l’intimité à l’ère numérique, son romantisme caribéen imprégné d’éléments de deep house (« Cosa Guapa », « Desenfocao' ») et de breakbeats sur le « ¿ assisté par Tainy ». Cuándo Fue ? »

« Moi et Tainy avons expérimenté les sons de batterie et de basse il y a deux ans, mais cela ne semblait pas être le bon moment », a déclaré Alejandro. « Je voulais laisser aux gens le temps de me comprendre. Je ne suis pas un habitué du reggaeton. Je pense qu’ils sont prêts pour ça maintenant.

Les gens, en gros, étaient évidemment plus que prêts pour la vague de fusions électro-latino de cette année. « Todo De Ti » et le smash tribal de guarachero de Farruko « Pepas » étaient deux des plus grandes chansons latines de l’été, et les deux se sont attardés sur le palmarès Billboard Global 200 pendant près de cinq mois.

« Nous approchons rapidement d’une ère où les plus grandes stars de la musique se trouvent également être les meilleurs alchimistes du mélange des genres », a déclaré Vazquez de Spotify, comparant la trajectoire d’Alejandro à celle de hitmakers polyvalents comme Bad Bunny et Camilo. « La sensibilité créative de Rauw, ses crochets pour vers d’oreille et ses collaborations irrésistibles l’ont à plusieurs reprises aidé à le positionner au sommet des charts.

Rosalía et Rauw Alejandro aux LOS40 Music Awards 2021 à Palma de Majorque, Espagne.

(Europa Press News/Europa Press via .)

Alejandro semble avoir trouvé son partenaire spirituel dans un autre artiste caméléon : la star du flamenco fusion Rosalía. Après quelques mois de parade nuptiale socialement éloignée – et une observation en août devant le Nice Guy à West Hollywood – les deux ont posté des selfies câlins sur Instagram en septembre. (« BlissssSSS », a écrit Rosalía dans la légende.) Alejandro avait ouvertement professé son béguin pour Rosalía dans des interviews depuis 2018 : « C’est la plus belle femme qui soit », a-t-il déclaré un jour sur Primer Impacto.

Les deux se sont finalement rencontrés lors d’un brainstorming en studio pour son single de 2020 « Dile A Él ».

« Nous avons commencé à nous envoyer des mixes », a-t-il déclaré, expliquant comment des extraits des mélismes vocaux de Rosalía se sont retrouvés dans son boléro-trap de 2021, « Aquel Nap ZzZz ».

« J’aime son esprit », a-t-il déclaré. « On parle de sons, de concepts, de plug-ins audio. Elle est très compétente. Elle entendra mon mix et dira : « Tu devrais changer l’égaliseur là-dessus ».

Après la semaine d’Alejandro à Porto Rico, le jeune couple s’est enfui au Mexique, où ils se sont allongés dans une piscine privée et se sont peints le visage comme des crânes pour le Jour des Morts. Mais les vacances ne sont pas faciles pour Alejandro ; il est toujours en train de bricoler avec « Trap Cake Vol. 2″, la prochaine suite « sexy underground » de sa mixtape 2019, qu’il sort pour « les fans qui me connaissaient depuis l’époque de SoundCloud ».

Il peut sembler étrange qu’Alejandro soit nostalgique des jours de salade passés sans le sou, déprimés et enregistrant des chansons de piège dans sa chambre. Mais maintenant qu’il traverse les océans pour honorer les tapis rouges et peut-être remporter son premier Grammy latin jeudi, il peut dire qu’ils en valaient la peine.

« Cela a pris du temps, mais maintenant que j’ai attiré votre attention », a-t-il dit, « laissez-moi vous montrer ce que je peux faire d’autre. »