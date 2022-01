Rauw Alejandro met fin à leur relation !!! – Actualités musicales

Rauw Alejandro met fin à sa relation mais pour un an de plus, nous voulons dire que notre chanteur et auteur-compositeur portoricain bien-aimé fête son anniversaire aujourd’hui et passe un bon moment avec ses proches.

Raúl Alejandro OCasio Ruiz mieux connu sous le nom de Rauw Alejandro est un talentueux auteur-compositeur-interprète, danseur et producteur de disques portoricain né le 10 janvier mais en 1993, ce qui signifie qu’il a 29 ans aujourd’hui, bien sûr, vous ne pouvez pas croire qu’il mettait fin à sa relation avec Rosalía. C’est pratiquement impossible et nous serions très tristes si cela se produisait, en fait, cela nous rend très heureux que notre bien-aimé portoricain célèbre avec cet artiste talentueux et quel bon moment ils se sont rencontrés et sont venus tant contribuer l’un à l’autre, Nous sommes définitivement fans de ce couple et nous voulons qu’ils durent plus longtemps, et si je ne suis pas trop ringard, ils durent toute une vie.

Notre bien-aimé Rauw Alejandro est actif dans le monde de l’industrie de la musique depuis 2014 en tant que voix dans le genre reggaeton latin Trap, hip-hop et pop.

Il est récemment apparu en 2021 au Flow Fest qui a eu lieu en novembre dernier et ce fut un sérieux succès. votre musique et pour ce que vous faites.

Nous souhaitons que notre bien-aimé Rauw Alejandro célèbre encore de nombreuses années et soit plein d’amour et de succès !



