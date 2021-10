Ravana sera complètement brûlé en 2024: attaque voilée du député de Shiv Sena Sanjay Raut contre le gouvernement Modi

Raut a fait ces remarques en référence au gouvernement NDA et aux sondages 2024 de Lok Sabha. (PTI)

Le député de Shiv Sena, Sanjay Raut, a déclaré aujourd’hui que si Ravana d’essence et de diesel sera brûlé demain à l’occasion de Dussehra, Ravana sera complètement brûlé en 2024. Raut a fait ces remarques en référence au gouvernement NDA et aux sondages 2024 de Lok Sabha.

Il convient de rappeler que les élections à l’assemblée du Lok Sabha et du Maharashtra se tiendront toutes deux en 2024. Le BJP et Shiv Sena avaient contesté ensemble les scrutins de l’assemblée de 2019, mais ont eu des retombées suite au non-accord sur le partage du poste de ministre en chef. Le Shiv Sena dirige un gouvernement de coalition dans le Maharashtra avec le soutien du Congrès et du NCP.

Les prix de l’essence et du diesel ont augmenté à plus de 100 Rs dans de nombreux États et le Shiv Sena essaie de soulever la question avant les sondages cruciaux du BMC qui se tiendront au début de l’année prochaine.

Non seulement Shiv Sena, mais même les syndicats d’agriculteurs ont également déclaré qu’ils brûleraient les effigies du Premier ministre Modi, du CM Yogi Adityanath et du ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah à Dussehra pour protester contre trois lois agricoles. Les agriculteurs sont également mécontents de l’incident de Lakhimpur Kheri au cours duquel huit personnes, dont des agriculteurs, ont été tuées. Les effigies seront brûlées sous la bannière de Samyujt Kisan Morcha.

Après que les agriculteurs ont annoncé de brûler les effigies, la police et l’administration sont devenues plus vigilantes et les dirigeants des agriculteurs sont surveillés afin qu’aucun incident fâcheux ne se produise.

En mai de cette année, les agriculteurs avaient brûlé les effigies du Premier ministre Modi pour marquer les 6 mois de leurs manifestations. Ils avaient également brûlé les effigies de Modi et du ministre de l’Agriculture l’année dernière.

