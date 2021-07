Raveena Tandon révèle un retard à la sortie de KGF: Chapter 2, une nouvelle date sera annoncée bientôt

Écrit et réalisé par Prashanth Neel, le film en langue kannada devait sortir le 16 juillet. (Crédit photo : Indian Express)

KGF: Chapter 2, la suite de l’action de période KGF: Chapter 1, aura une nouvelle date de sortie après que les fabricants ont décidé de repousser sa sortie en raison de la pandémie de COVID-19 en cours. Écrit et réalisé par Prashanth Neel, le film en langue kannada devait sortir le 16 juillet. Cependant, la nouvelle date de sortie n’a pas encore été annoncée.

Raveena Tandon, l’une des stars du film, a annoncé sur Instagram que le monstre n’arriverait que lorsque la salle sera remplie de gangsters, ajoutant que sa nouvelle date d’arrivée serait bientôt annoncée. Le message suggère que les réalisateurs souhaitent sortir le film uniquement lorsque les cinémas sont autorisés à réserver entièrement dans toute l’Inde.

Avec Yash, le film est le plus cher jamais réalisé à Kannada. Il sera également doublé en télougou, tamoul, malayalam et hindi. Réalisé avec un budget de Rs 80 crore, le premier versement a rapporté environ Rs 250 crore au box-office.

La star de Bollywood Sanjay Dutt joue également un rôle clé dans le film. Il avait précédemment parlé de son personnage, Adheera, et avait déclaré qu’il était “très puissant”. Il a ensuite comparé Adheera à Thanos de l’univers cinématographique Marvel et a déclaré que son personnage était aussi puissant que le méchant des Avengers. Il a ajouté que le personnage n’apparaissait que vers la fin du premier chapitre, mais qu’il aurait une présence et une attitude très fortes dans le deuxième opus. Dutt a déclaré qu’Adheera était le personnage qu’il recherchait et que cela lui était venu.

