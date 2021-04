Ravel Morrison “ avait bon cœur ” mais “ la vie n’était pas facile pour lui ” et même pas une rencontre en tête-à-tête avec le légendaire patron de Manchester United, Sir Alex Ferguson, n’aurait pu libérer son potentiel

Beaucoup ont leur avis sur Ravel Morrison. Rares sont ceux qui savent à quoi il ressemble.

Mais une chose sur laquelle tout le monde semble d’accord, c’est qu’il avait tous les outils pour devenir un joueur de premier plan.

Celui qui est parti. Morrison avait un potentiel incroyable en tant que jeune

Il était une star en tant que jeune de Manchester United et était un joueur clé de l’équipe qui a remporté la FA Youth Cup en 2011, remportant aux côtés de Paul Pogba, Jesse Lingard et Michael Keane.

Morrison n’était pas seulement considéré comme meilleur que Pogba, mais il était comparé à Paul Gascoigne, tandis que Sir Alex Ferguson aurait déclaré qu’il était le meilleur enfant qu’il ait jamais vu sur le ballon.

Cela ne s’est pas passé comme l’espérait Sir Alex, Morrison n’ayant pas réussi à avoir un impact réel avec les Red Devils au niveau senior ou dans l’un des dix autres clubs qu’il a représentés au cours de sa carrière de compagnon.

Toutes sortes de choses ont été dites sur les singeries en dehors du terrain, mais Bernie White, qui travaille comme assistant d’enseignement à l’école que Morrison a fréquentée comme un enfant et était un mentor pour le footballeur en herbe, a connu Morrison à un moment plus innocent de sa vie.

Gagner la FA Youth Cup en 2011 aurait pu être le début d’une merveilleuse carrière pour Morrison (à droite)

«J’ai parlé aux garçons pour voir s’ils avaient suivi leurs cours, ce qui dans le cas de Ravel probablement pas… il a eu des ennuis à quelques reprises mais il n’était pas aussi mauvais que les gens l’avaient dit», a déclaré White à talkSPORT.com.

«Il s’est assis dans la voiture avec moi pendant environ une demi-heure et je pensais qu’il allait bien. C’était un peu une poignée mais un footballeur très talentueux.

Mme White ajoute que Man United et l’école (l’école catholique romaine St Anthony) ont donné à Morrison «toutes les chances» de réussir. Et même s’il était parfois ébloui, son attitude était de plus en plus préoccupée.

Cela a conduit à une rencontre en tête-à-tête avec le grand patron, qui a parlé franchement au jeune pour tenter de rejoindre le garçon talentueux qui risquait sérieusement de tomber.

Sir Alex a eu des entretiens difficiles avec Morrison mais ils n’ont pas eu l’effet souhaité

«Il a eu une réunion avec Sir Alex et j’étais à la réunion», a ajouté White.

«Alex Ferguson lui a dit ouvertement” Ravel, je n’ai pas eu tout cela pour ne pas avoir travaillé dur et fait des sacrifices “.

«Ravel l’a juste regardé et a tout compris. Il était assez impressionné par Alex Ferguson qui l’appelait.

«Je pensais qu’il l’avait pris en compte, comme nous l’avons fait à chaque fois, mais il était en fait assez choqué qu’Alex Ferguson s’adresse à lui. C’était une grande chose.

Le message de la légende d’Old Trafford n’a pas été suffisamment frappé car Morrison quitterait le club en 2012 après avoir fait seulement trois apparitions pour leur équipe première, aucune en Premier League.

On en avait assez parlé à ce stade pour inciter d’autres clubs à tenter sa chance sur lui. West Ham a été le premier à le faire.

Il semblait que Sir Alex avait laissé tomber un clanger lorsque Morrison a marqué un superbe but en solo à Tottenham en octobre 2013, la grève qui a valu à West Ham le prix du but de la saison.

Mme White a réussi à obtenir un billet pour ce match et a considéré avec fierté que le garçon qu’elle conduisait de St Anthony’s au terrain d’entraînement de Man United à Carrington se débrouillait si bien à un niveau aussi élevé. Il y eut une brève réunion entre elle et Morrison par la suite aussi.

“Il a été fait homme du match ce jour-là et en quittant le terrain, j’ai attendu à l’hospitalité”, a déclaré White.

«Les foules allaient ‘Ravel, Ravel’ et moi je suis allé ‘RAVEL!’ et il était si heureux de me voir.

«Il m’a demandé de descendre en ville avec lui et de prendre un verre avec lui, mais je n’y suis pas allé. Il a vraiment apprécié que je sois sur le terrain. Il essayait de me donner tous ces manteaux et vestes qu’il avait obtenus de ses agents, même si je ne pouvais pas les lui enlever.

Des échanges comme celui-ci mettent en lumière le Morrison dont nous entendons rarement parler et son ancien mentor ne fait aucun doute qu’il existe de nombreuses idées fausses à son sujet.

«Il avait un bon cœur, il était gentil, surtout avec sa mère et son frère», a déclaré White.

«Les gens m’ennuient parce que la plupart ne le connaissent pas et moi, c’est un gentil garçon. Certains pourraient penser que je suis fou de dire ça et oui, nous avons eu des moments difficiles avec lui, mais vous le faites avec tout le monde. La vie n’était pas facile pour lui et c’est tout.

“Malheureusement, cela ne s’est pas produit, mais le regarder jouer était incroyable.”