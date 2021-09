Raven annonce la tournée américaine “Metal City”

Trio de métal anglo-américain CORBEAU a annoncé la “Cité du Métal” tournée aux États-Unis plus tard cet automne. Le trek débutera le 20 octobre à Louisville, Kentucky et se terminera le 18 novembre à Brooklyn, New York.

CORBEAU fondateur et leader John Gallagher commentaires sur la prochaine course : « Après une mise à pied COVID de 18 mois, nous avons eu notre premier spectacle de retour au Alcatraz festival il y a trois semaines et nous tirons sur les six cylindres ! J’attends vraiment avec impatience cette course aux États-Unis … en dévoilera d’autres « Cité du métal » chansons et dépoussiérez quelques classiques ! Aussi… si vous ne voyez pas votre ville ici, accrochez-vous car nous pourrions bien faire une deuxième étape au début de 2022 !!!”

Des dates de tournée:

20 octobre – Louisville, KY @ Diamond Pub



21 octobre – Akron, OH @ L’Empire



22 octobre – Columbus, OH @ King of Clubs



23 octobre – Chicago, Illinois @ Reggie’s



24 octobre – Cudahy, WI @ X-Ray Arcade



25 octobre – Détroit, MI @ Sanctuary



28 octobre – Atlanta, GA @ Masquerade



29 octobre – La Nouvelle-Orléans, LA @ Santos Bar



31 octobre – Oklahoma City, OK @ Oil Room



03 novembre – El Paso, Texas @ Rockhouse



05 novembre – San Diego, Californie @ Brick By Brick



06 novembre – Tucson, AZ @ Encore



07 novembre – Los Angeles, Californie @ The Whisky



09 novembre – Portland, OR @ Salle de bal Bossanova



10 novembre – Seattle, NY @ Funhouse/El Corazon



12 novembre – Salt Lake City, UT @ Liquid Joe’s



14 novembre – Lincoln, NE @ The Royal Grove



15 novembre – Des Moines, IA @ Leftys Live



17 novembre – Clifton, NJ @ Dingbatz



18 novembre – Brooklyn, NY @ Monarch

CORBEAUle dernier album de, “Cité du Métal”, est sorti en septembre 2020 via SPV/Marteau à vapeur.

Considéré comme faisant partie du mouvement “New Wave Of British Heavy Metal” du début des années 80, CORBEAU est peut-être mieux connu pour ses tournées pionnières en Amérique au début des années 80 qui ont donné à des groupes comme METALLIQUE et ANTHRAX leur premier goût de la route.

CORBEAUles albums de “Rock jusqu’à ce que tu tombes”, “Éliminé” et “Tous pour un” a pratiquement inventé à la fois le speed metal et le power metal, le groupe repoussant constamment les limites tout en conservant son son et son attaque uniques, à la fois en studio et dans leur véritable élément : sur scène.

