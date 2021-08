Raven Saunders remporte l’argent au lancer du poids, fait une déclaration pour l’unité ⋆ .

Le masque “Incredible Hulk” ne doit tromper personne. Corbeau Saunders n’a rien à cacher.

Le visage et la voix des Jeux olympiques de Tokyo, et tout ce qu’ils représentent, pourraient très bien être trouvés chez un lanceur de poids américain de 25 ans qui, dimanche, pourrait être aperçu portant le couvre-visage vert et rouge de super-héros. , arborant les cheveux violets et verts, revêtant les nuances de bleu fluo et remportant une médaille d’argent brillante.

Lors de la séance de photos lors de sa cérémonie de remise des médailles dimanche soir, Saunders est descendue du podium, a levé les bras au-dessus de sa tête et a formé un « X » avec ses poignets. Lorsqu’on lui a demandé ce que cela signifiait, elle a expliqué : « C’est l’intersection où se rencontrent toutes les personnes opprimées. »

Un geste significatif pour Saunders, qui est ouvertement gay, a envisagé le suicide, a vu la pauvreté et la dépression ravager sa communauté noire et d’autres comme elle. Elle s’est souvent demandé si les Jeux olympiques, qui mettent un point d’honneur à célébrer la diversité mais ont souvent du mal à être à la hauteur de cette mission, ont une place pour une personne comme elle.

Elle a décidé de réclamer sa place de toute façon. Et dans un espace où Simone Bilès, Naomi Osaka et d’autres olympiens plus connus ont dit leur vérité, Saunders est plus que disposée à partager la sienne aussi.

“Être moi. Pour ne pas s’excuser », a-t-elle déclaré dans une conversation de grande envergure après sa deuxième place, lorsqu’on lui a demandé quelle était sa mission ultime. « Pour montrer aux plus jeunes que peu importe le nombre de cases dans lesquelles ils essaient de vous mettre, vous pouvez être vous et vous pouvez l’accepter. Les gens ont essayé de me dire de ne pas faire de tatouages, de piercings et tout ça. Mais regarde-moi maintenant, et je craque.

Raven Saunders pose avec sa médaille d’argent au lancer du poids féminin aux Jeux olympiques d’été de 2020, le dimanche 1er août 2021, à Tokyo, au Japon. (Photo AP/Francisco Seco)

Le masque Hulk que Saunders a commencé à porter il n’y a pas si longtemps a ses racines dans beaucoup de choses. À savoir, c’est un rappel qu’une femme qui a appuyé sur un banc de 480 livres et squatté 700 livres et a remporté quatre titres de la NCAA a forcément l’air dure à l’extérieur, mais peut être très différente à l’intérieur.

Même si elle avait déjà participé aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro et était au milieu d’une carrière sur une voie ascendante, Saunders a déclaré dans un post Instagram que le 26 janvier 2018, elle était sur le point de « porter ( out) une tentative de mettre fin à ma vie.

“S’il n’y avait pas eu d’envoi d’un texto à un ancien thérapeute, je ne serais pas ici (en ce moment)”, a-t-elle déclaré. « Toutes ces choses qui me pèsent depuis 22 ans, j’ai enfin pu les traiter. J’ai enfin pu séparer Raven de “The Hulk”.

Saunders est l’un des quelque 180 athlètes LGBTQ participant aux Jeux olympiques de Tokyo, selon le site Web Outsports, qui estime que c’est plus du triple du nombre de ceux qui ont participé au Brésil il y a cinq ans.

Elle a récemment déclaré au site Web qu’elle avait parlé à sa mère en troisième année. Elle a été présentée à des camarades de classe en sixième année, et en neuvième année, elle a finalement commencé à se sentir à l’aise avec qui elle était. Au moment où elle est arrivée à l’université, Saunders était sorti.

Ce n’était jamais une route facile.

“J’ai l’impression que l’atmosphère autour de beaucoup de choses, surtout quand vous vous débrouillez si bien, est ‘Eh bien, vous avez tout pour vous donc vous n’avez rien à craindre'”, a déclaré Saunders. “Alors que pour moi, c’était comme un tourbillon.”

Raven Saunders célèbre après sa deuxième place lors de la finale du lancer du poids féminin aux Jeux olympiques d’été de 2020, le dimanche 1er août 2021, à Tokyo. (AP Photo/David J. Phillip)

Elle a utilisé sa plate-forme dimanche pour parler de santé mentale, en particulier dans la communauté noire, où elle a vu la dépression et d’autres symptômes ne pas être traités et ignorés pendant des années. “La maison des fous”, c’est ce qu’elle a dit, certaines maisons ont été appelées dans la communauté noire où les symptômes ont été observés mais non vérifiés.

Elle a dit que ces jours-ci, certains de ses amis et camarades de classe voient des thérapeutes, ce qu’ils n’auraient pas fait il y a quelques années.

“C’est normal d’avoir besoin de gens, et j’ai l’impression que dans notre communauté, souvent à travers l’histoire, nous n’avons pas eu accès aux ressources pour pouvoir le faire”, a-t-elle déclaré.

Parmi ceux sur lesquels Saunders s’est récemment appuyé figurent Gwen Berry, le lanceur de marteau au franc-parler avec qui elle a croisé la route pendant son séjour à l’Université du Mississippi.

“Raven a traversé l’enfer et est revenu”, a déclaré Berry après s’être qualifiée pour la finale de sa propre compétition. «Je suis tellement heureux de la voir prospérer et gagner. Je vais vous dire un petit secret, il y a environ deux mois, elle m’a appelé au téléphone en pleurant. Elle a traversé beaucoup de choses. Alors je suis content pour elle.

Toutes ces luttes ne sont pas aussi ardues aujourd’hui qu’elles l’étaient il y a cinq, trois ou même un an. La santé mentale a été le sujet principal des Jeux olympiques, et avec sa place sur le podium, Saunders semble plus que prête à revendiquer sa demande au cœur de cette conversation.

Plus elle est là-bas, plus elle découvre qu’elle n’est pas seule.

“Je pense vraiment que ma génération s’en fiche”, a déclaré Saunders. «Criez à tous mes Noirs, criez à toute ma communauté LBGTQ, criez à tous ceux qui ont affaire à la santé mentale. Parce qu’en fin de compte, nous comprenons que c’est plus grand que nous, et c’est plus grand que les pouvoirs en place.

Regardez la victoire de Raven sur YouTube ci-dessous :

https://www.youtube.com/watch?v=-OjkY5u3XWQ

Avez-vous souscrit à le nouveau podcast de theGrio « Chère Culture » ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !