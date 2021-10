Raven-Symone, la star de ‘Cosby Show’, ne se souvient pas d’avoir filmé l’émission

Raven-Symone a joué au cours des trois dernières saisons de The Cosby Show, mais l’ancienne co-animatrice de The View ne se souvient pas de la plupart de son temps dans l’émission. Raven, qui n’avait que 4 ans lorsqu’elle a commencé dans la sitcom de Bill Cosby, a déclaré qu’elle avait appris plus tard que son manque de mémoire à partir de cette époque était une « dissociation » après avoir suivi une thérapie. Après The Cosby Show, Raven est passé à Hangin ‘avec M. Cooper et a ensuite retrouvé la célébrité en tant que jeune adulte dans That’s So Raven de Disney Channel.

Dans une interview pour TV One’s Uncensored, publiée plus tôt ce mois-ci, Raven, 35 ans, a déclaré qu’elle « honnêtement » ne se souvenait pas de son passage à The Cosby Show. « Je ne me souviens pas avoir travaillé avec – je ne me souviens pas d’une scène. Je ne me souviens de rien tant que c’est une répétition ou une caméra », a-t-elle déclaré, rapporte le Atlanta Black Star. « Je me souviens de l’odeur de la nourriture de l’âme qui sortait de son [Cosby’s] loge… Quand nous ouvrons le spectacle devant un public de studio en direct, vous deviez monter ces escaliers et nous descendions cet escalier classique, je me souviens m’être tenu là et jouer avec le bois avant de descendre. «

Elle n’a aucun souvenir de ce qui s’est passé une fois que les caméras ont commencé à tourner. « Je ne me souviens pas dès que la caméra démarre, quelque chose se déclenche et je fais ce pour quoi je suis entraînée », a-t-elle déclaré. Quand elle avait 18 ans, Raven pensait que quelque chose n’allait pas à propos de son manque de souvenirs du Cosby Show, elle est allée en thérapie. On lui a dit qu’il s’agissait d’une « dissociation, je viens de perdre connaissance », a-t-elle déclaré. « Je me transforme en qui je suis censé être lorsque la caméra est allumée, puis je reviens au moment où la vie ‘normale’ reprend. Encore une fois, c’est embouteillé. »

Ailleurs dans l’interview non censurée, Raven a expliqué pourquoi elle avait accepté de rejoindre The View en 2015. Elle n’était dans la série que pendant trois saisons, avant de partir en 2016. Elle voulait aller dans une direction différente des autres acteurs de sa génération. « Tous ceux que j’ai grandi dans l’industrie autour de ma tranche d’âge, Lindsey [Lohan] toutes ces personnes ont fait leur transition vers l’âge adulte en se sursexualisant », a expliqué Raven, rapporte Vibe. « J’ai décidé d’aller dans The View pour montrer mon âge adulte par mon cerveau, un. Deux, Whoopi [Goldberg] m’a demandé. D’accord! Vous ne dites pas non à un EGOT. Et je l’aime tellement, je voulais juste être sous elle. Décision très difficile, l’un des emplois les plus difficiles que j’ai jamais eu. »

Sur The View: Behind the Table cependant, Raven a déclaré qu’elle avait été « incitée » à rejoindre l’émission, rapporte The Hollywood Reporter. Symone a déclaré qu’elle avait ressenti de la pression pendant son séjour dans la série parce qu’elle était la seule membre LGBTQ de la distribution, mais Goldberg et les producteurs l’ont aidée à traverser les moments les plus difficiles de la série. « Il y a quelque chose d’incroyable dans les coulisses de The View qui met en quelque sorte le baume sur tous les BS qui se passent devant la caméra, ce qui rend tolérable de rester aussi longtemps que nous l’avons fait », a-t-elle déclaré.