Ravencoin a augmenté de 45% la semaine dernière : | Invezz

Le prix du Ravecoin (RVN / USD) a augmenté de 40% la semaine dernière et a augmenté d’environ 90% le mois dernier. L’élan récent représente une tendance qui a vu les investisseurs commencer à parler de crypto-monnaies.

Voici un court article pour aider les investisseurs intéressés à acheter du Ravecoin (RVN). L’article explique comment et où acheter des pièces RVN et explique également ce que c’est.

Comment et où acheter Ravencoin en ligne

Si vous vous demandez où et comment acheter Ravencoin en ligne, vous êtes au bon endroit. Tout ce que vous avez à faire est de trouver un échange digne de confiance, d’ouvrir un compte de trading et de déposer des fonds (fiat ou crypto, selon le moyen autorisé) pour acheter le montant de Ravencoin (RVN) que vous souhaitez.

Selon notre équipe de professionnels, voici quelques-unes des meilleures plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter Ravencoin en ligne :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

bitFlyer

Facile à acheter et à vendre Bitcoin, Ethereum, litecoin et autres monnaies virtuelles avec des euros sur la plus grande bourse du monde. Négociez en toute confiance en sachant que bitFlyer est une institution financière agréée en Europe, au Japon et aux États-Unis.

Qu’est-ce que le Ravencoin (RVN) ?

Ravecoin (RVN) est la devise native d’un échange de crypto-monnaie peer-to-peer appelé Ravecoin.

Contrairement à d’autres échanges cryptographiques peer-to-peer, Ravecoin fournit une plate-forme permettant aux commerçants et aux investisseurs de créer et d’échanger des actifs tokenisés les uns avec les autres. Les utilisateurs peuvent échanger n’importe quel actif réel ou numérique.

Ravecoin Exchange n’a pas d’équipe de développement responsable de ses opérations. C’est un projet open source dont les principaux développeurs sont Tron, RavoncoinDev et Chatturga.

Devriez-vous acheter Ravencoin (RVN) aujourd’hui ?

Ravencoin (RVN) pourrait être un bon investissement compte tenu de ses récents mouvements de prix et du fait qu’il s’agit d’un échange de crypto-monnaie peer-to-peer qui a le potentiel de se développer.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils ; ce qui signifie que le sentiment peut passer de haussier à baissier en quelques secondes.

Prévision du prix du Ravencoin (RVN)

Ravecoin (RVN) est à nouveau dans une tendance haussière après son récent repli baissier entre la mi-avril et la mi-juillet. Actuellement, il est dans une tendance haussière soutenue depuis le 9 juillet. Si la tendance haussière actuelle se poursuit, la pièce pourrait tester son sommet historique actuel de 0,2854 $ avant la fin de 2021.

Couverture des médias sociaux de Ravencoin

Ravencoin est un fork de code de Bitcoin, un lancement équitable, une chaîne d’extraction de preuve de travail avec un protocole conscient des actifs qui permet aux utilisateurs de créer et de gérer facilement des actifs numériques uniques. C’est ça. – Projet Raven 🦅 / RVN / Ravencoin (@Ravencoin) 14 février 2021

Personne ne pourra jamais vous expulser d’un projet décentralisé. Ils ne peuvent pas vous censurer ou vous dire quoi dire, quoi construire ou quoi penser. Ravencoin est à vous. – Projet Raven 🦅 / RVN / Ravencoin (@Ravencoin) 5 août 2021

