Ravens-Chargers, Cardinals 6-0, Chaos au Tennessee Avec Jonathan Vilma

Russillo partage ses réflexions sur la victoire des Ravens sur les Chargers, Chiefs-Washington, Browns-Cardinals, et plus (0:40), avant de parler avec le champion du Super Bowl Jonathan Vilma de ce que nous avons appris des Chargers-Ravens, pourquoi les Bills restent doivent être considérés comme le non. 1 équipe de l’AFC, meilleurs groupes de compétences dans la NFL, les Patriots-Cowboys, les Panthers-Vikings et plus (8h30). Next Ryen fait la une des journaux de la BFC, notamment Caleb Williams et les Oklahoma Sooners battant haut la main TCU, Florida-LSU, Auburn-Arkansas, Iowa-Purdue et la défaite sauvage du Tennessee contre Ole Miss (32:15). Enfin, Ryen répond à quelques questions sur Life Advice soumises par les auditeurs (50:15).

Hôte : Ryen Russillo

Invité : Jonathan Vilma

Producteur : Kyle Crichton