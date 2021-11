Ravens HC John Harbaugh fait le point sur QB Lamar Jackson

Les Ravens de Baltimore ont quitté Soldier Field à Chicago avec une victoire sur les Bears de Chicago au cours de la semaine 11 malgré le fait que leur quart-arrière vedette n’était pas Lamar Jackson. Jackson a raté le match à cause d’une maladie.

Lundi, l’entraîneur-chef des Ravens, John Harbaugh, s’est adressé aux médias. Tout en répondant aux questions, il a fait le point sur le statut de Jackson après l’entraînement, affirmant que le quart-arrière se sentait «beaucoup mieux» malgré de très mauvais symptômes il y a quelques jours à peine.

Bien qu’il soit difficile d’évaluer où Jackson se trouve actuellement physiquement, c’est un bon signe que l’ancien MVP de la ligue reçoit de bonnes critiques de la part des personnes qui l’ont vu.

Les Ravens accueillent les Cleveland Browns dans «Sunday Night Football» lors de la semaine 12 lors d’une importante confrontation de l’AFC North. On devrait en savoir plus sur la disponibilité de Jackson pour dimanche au fur et à mesure que la semaine avance, mais il serait important de récupérer leur star pour le match.