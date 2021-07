Ravens RB JK Dobbins 10z viral

JK Dobbins entre dans la deuxième année avec une image beaucoup plus claire autour de lui dans le champ arrière de Baltimore. Avec des opportunités accrues à l’horizon en 2021, Dobbins peut-il faire le saut vers un atout de football Fantasy de niveau supérieur ? Jetons un coup d’œil à la saison 2020 et au projet de JK Dobbins où il pourrait se retrouver dans le classement général en 2021.

Comprendre le backfield des Ravens 2020

JK Dobbins a eu l’une des années les plus étranges en ce qui concerne un porteur de ballon. Au début de la saison, les Ravens avaient un champ arrière à trois têtes, utilisant Mark Ingram, Gus Edwards et Dobbins. De toute évidence, puisque Dobbins est le plus jeune du trio, il n’a pas eu la charge de travail qu’il méritait vraiment au début de la saison. Une fois qu’ils ont commencé à éliminer Ingram, Dobbins a vu un nombre de snaps plus élevé, ce qui lui a évidemment permis de produire plus de points de fantaisie.

Production 2020 de Dobbins

Dobbins a joué 15 matchs mais n’en a commencé qu’un. Il a réussi 134 courses pour 806 verges et neuf touchés. Il est également un receveur solide, capturant 18 passes sur 24 cibles pour 120 verges, mais elles n’ont entraîné aucun touché. Il a également eu deux échappés sur l’année. Tous ces chiffres sont réunis pour un total de 168,5 points PPR, 159,5 points demi-PPR et 150,5 points standard (11,2 points PPR par match, 10,6 demi-PPR, 10 standard)

Dobbins est-il un coureur efficace ?

Bien que Dobbins n’ait pas eu la part du lion des opportunités dans le champ arrière des Ravens, il était l’un des porteurs de ballon les plus efficaces de la NFL. Les vrais verges par course de Dobbins se sont classés au premier rang de la ligue, ce qui réduit toutes les courses de plus de 10 verges pour aider à déterminer de manière équitable dans quelle mesure un joueur court. Il avait 5,4 verges vraies par course et 6 verges normales par course. Dobbins a eu le taux de course d’échappées le plus élevé avec 8,2%, et ses 11 courses d’échappées de la saison (0,7 par match) étaient quatrièmes.

Changements chez les Corbeaux

Pendant l’intersaison, les Ravens ont décidé de lâcher Ingram, ce qui était une décision relativement évidente puisqu’ils l’ont essentiellement mis au banc dans le dernier droit. Les Ravens ont également signé avec Edwards un contrat de deux ans d’une valeur de 9 millions de dollars. Alors maintenant, la salle des coureurs sera dirigée par Dobbins, et Edwards recevra des touches et des réceptions supplémentaires. Sur une note plus amère, les Ravens ont échangé Orlando Brown Jr., leur double tacle offensif du Pro Bowl, aux Chiefs.

Perspectives 2021

L’un des aspects négatifs de Dobbins pour la plupart est le souci de Lamar Jackson. Jackson vaut fréquemment les atterrissages, mais la plupart réagissent de manière excessive à ce récit. Dobbins sera plongé dans ce qui devrait être une attaque précipitée parmi les trois premiers de la NFL, avec une charge de travail fortement accrue en 2021. Il ne devrait y avoir aucune raison pour que Dobbins ne puisse pas terminer comme un RB2 moyen avec suffisamment d’avantages pour être RB1.

