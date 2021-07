Ravi Coltrane sur “Kirtan: Turiya Sings” d’Alice Coltrane

Dans le cadre de la sortie 2021 d’Alice Coltrane Kirtan : Turiya chante, Ravi Coltrane, le fils d’Alice Coltrane et producteur du projet a rédigé une note à inclure dans l’album. uDiscover est fier de présenter la note, qui explique la pensée derrière son son unique.

En 1981, Alice Coltrane, alias “Turiya”, a enregistré neuf chansons de dévotion et les a publiées en privé sur cassette. Cette offrande de musique spirituelle a été faite principalement pour les étudiants de son ashram. Elle a intitulé l’ouvrage Turiya chante. Il porte ce titre parce que c’était la première fois que ma mère enregistrait sa propre voix – la première fois qu’elle chantait en studio. Je me souviens que j’avais 16 ans à l’époque où je l’avais entendu et que j’avais demandé : « Maman, c’est toi ? »

Pendant la majeure partie des années 1970, tout en gardant l’emploi du temps à plein temps d’un artiste d’enregistrement et de tournée et en élevant seule quatre enfants, Alice Coltrane étudiait et recherchait des mentors spirituels, des conseillers et des gourous. Elle s’est davantage immergée dans les philosophies orientales, en particulier celles de l’Inde et leurs pratiques religieuses, musiques et mythologies védiques. Elle voyageait plusieurs fois par an en Inde et restait souvent plusieurs semaines à la fois. Elle a appris de nombreux bhajans traditionnels (chants de dévotion) et a rapidement commencé à composer ses propres chansons à chanter en sanskrit. Les traductions anglaises ont été dérivées de ses méditations. Ma mère finirait par devenir elle-même un gourou et une enseignante spirituelle et formerait une petite communauté d’étudiants sous la bannière du Centre Vedantic. En 1980, libérée des obligations des maisons de disques, elle commence à faire de la musique exclusivement pour cette communauté.

La version originale de Turiya Sings était une orchestration à plusieurs niveaux de voix, d’orgue, d’arrangements de cordes, de synthétiseurs et même de quelques effets sonores. Comme tous ses précédents albums de grandes maisons de disques l’ont montré, ma mère a toujours arrangé ses enregistrements en utilisant une grande vision musicale.

Lors de la production de son dernier album d’Impulse, Translinear Light, je suis tombé sur quelques mélanges de morceaux de Turiya Sings qui n’incluaient pas le matériel overdub et ne présentaient que la voix d’Alice et son accompagnement à l’orgue Wurlitzer. Aussi dynamique et audacieuse que soit la version originale, entendre ma mère chanter et jouer dans ce cadre dépouillé et intime a révélé le véritable cœur et l’âme de ces chansons. Sous cette forme, je pouvais entendre toutes les nuances et inflexions de sa performance vocale et ressentir le poids de son pouls et de son timing solides comme le roc et (oserais-je le dire) groove sur le Wurlitzer. Et, plus important encore, dans ce cadre, j’ai ressenti le plus grand sens de sa passion, de sa dévotion et de son exaltation en chantant ces chansons à la louange du Suprême.

À ce moment-là, je savais que les gens avaient besoin d’entendre Turiya Sings dans ce contexte.

Il est toujours difficile de prendre une décision créative qui va à l’encontre de ce que l’artiste a choisi à l’origine pour son travail. C’est toujours un sujet délicat. Mais comme son fils, grandissant en l’entendant jouer ces chansons et des chansons comme elles tous les jours, sur le même Wurlitzer que vous entendez sur cet enregistrement, je reconnais que ce choix maintient la pureté et l’essence de la vision musicale et spirituelle d’Alice. À bien des égards, cette nouvelle clarté amène ces chants à une place encore plus élevée. Je crois que l’auditeur peut entendre ma mère chanter et interpréter et recevoir ces chansons de la même manière que si vous assistiez à un service de kirtan qu’elle dirigeait à l’époque. En fait, si vous fermez les yeux et écoutez – en particulier sur une bonne paire d’enceintes – c’est une expérience très similaire à celle d’être dans la pièce avec elle et le Wurlitzer.

La musique sur Kirtan : Turiya Sings n’est pas du jazz et il n’y a pas d’improvisations. À la base, les compositions ont le sentiment des hymnes et des spirituals que ma mère, adolescente, chantait en tant qu’organiste de son église à Detroit au milieu des années 1950. Bien sûr, quelques années plus tard, elle vivait à Paris, jouant du piano bebop dans le style de son héros Bud Powell. Et quelques années plus tard, elle dépassait le courant dominant et accompagnait mon père Jean Coltrane sur et en dehors du kiosque à musique, les deux explorant les plus hauts sommets musicaux et créatifs et faisant de la musique au service de la plus haute puissance. Et quelques années plus tard, après la perte de John et un réveil spirituel, elle cultiverait son propre monde sonore nouveau et unique.

En 1981, Alice avait son propre son. Une voix musicale définitive pas comme les autres. Sur cet album, votre oreille sera tournée vers le son du blues, du gospel, de l’église noire américaine, souvent combiné avec le style de chant carnatique du sud de l’Inde. Vous entendrez de belles harmonies influencées par le Detroit d’Alice/Motown racines, ses racines bebop, l’impact de John Coltrane et son absorption de la musique classique européenne, en particulier celle de son favori : Igor Stravinski. Pourtant, en même temps, c’est de la musique fonctionnelle. Son but est, avec lumière et amour, de louer les noms du Suprême. Sur cet album, votre cœur et votre esprit seront tournés vers l’inspiration et l’appréciation divines.

L’une des élèves de ma mère m’a demandé de décrire Kirtan : Turiya Sings non pas comme une musique religieuse mais comme une musique spirituelle. Musique fonctionnelle qui ne cherche pas à projeter les doctrines d’une religion mais à promouvoir l’universalité dans toute la musique divine. Lisez les mots sanskrits. Lisez les traductions de ma mère et vous constaterez que les thèmes sont assez universels. Trouvez un moment calme, mettez cet album, restez assis et écoutez. Méditer. Ou chanter le long. Chantez avec Turiya et laissez ces chansons éthérées élever votre esprit. C’est la fonction la plus vraie de cette musique et le cadeau de dévotion d’Alice Coltrane pour nous tous.

Je vous invite tous à écouter les oreilles et le cœur ouverts à ces chansons béate et joyeuse.

– Ravi Coltrane, 2021

