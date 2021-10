??

L’acteur Ravil Isyanov est décédé le mois dernier, les fans viennent d’apprendre. Isyanov était plus récemment connu pour avoir joué Anatoli Kirkin dans NCIS: Los Angeles, mais avait auparavant occupé des rôles dans des émissions de télévision et des films de tous genres avec le même succès. Il avait 59 ans.

Isyanov est décédé à son domicile de Los Angeles, en Californie, le 29 septembre, selon un rapport de Deadline. L’acteur est né à Voskresensk, en Russie, en 1962 à l’époque de l’Union soviétique. Il s’est découvert une passion pour le métier d’acteur dès son plus jeune âge et y a travaillé dans l’industrie jusqu’à ce qu’un rôle dans le film The Russia House en 1990 lui offre l’opportunité de quitter le pays. Isyanov a déménagé à Los Angeles en 1998 et est devenu citoyen américain, avec de nombreux rôles notables à la télévision et au cinéma.

Isyanov est peut-être plus facilement reconnaissable pour les fans de films d’action des trois dernières décennies. Il est apparu dans GoldenEye en 1995, puis a joué le personnage de Suslov dans K-19: The Widowmaker en 2002 et Voshkod dans Transformers: Dark of the Moon en 2011. Il a joué Viktor Panchenko dans Defiance en 2008, et au fil des ans, il a également est apparu dans The Young Indiana Jones Chronicles, The Good German, Staline et Back in the USSR, entre autres.

Dans le monde de la télévision, Isyanov joue Kirkin depuis 2013. Il a également eu des rôles de premier plan dans The Americans, The Last Ship, Shooter, Agents of SHIELD, Bones, 24, Prison Break, Burn Notice, The Mentalist, Buffy contre les vampires. , Jag et Alias. Dans tous ces emplois, il était très apprécié de ses collègues.

« J’ai travaillé avec Ravil Isyanov quand il avait 24 ans, c’était l’un des voyous de Julian Sands », a tweeté le producteur exécutif de 24 ans Jon Cassar alors que la nouvelle du décès d’Isyanov se répandait. « Grand acteur et gars encore plus gentil. »

Isyanov a poursuivi une carrière d’acteur après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires en 1980, mais a dû mettre ce rêve en veilleuse pour son service militaire obligatoire en URSS. Il a passé deux ans dans l’armée de l’air soviétique avant de retourner au théâtre, ce qui l’a conduit à l’école du Théâtre des Arts de Moscou en 1986. C’est pendant cette période qu’il aurait appris l’anglais, ainsi qu’un peu d’espagnol, d’allemand et de français.

Après avoir joué aux côtés de Sean Connery et Michelle Pfeiffer dans The Russia House, Isyanov a déménagé au Royaume-Uni, où il a continué à travailler dans le théâtre et à occuper des postes d’acteur de cinéma où il pouvait les obtenir. Il a suivi ces emplois à LA en 1998. Il laisse dans le deuil sa femme Erika, sa fille Gulya, son mari Marios, sa petite-fille Cassandra et son petit-fils Nikita. Il laisse également dans le deuil sa sœur Dina, son neveu Sergey, son ex-femme Marsha, sa belle-fille Aneta et ses belles-petites-filles Mila et Tali.