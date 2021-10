Raw Fury annonce des adaptations de sable, d’appel de nuit et de mosaïque

Capture d’écran : Shedworks

Lundi, l’éditeur Raw Fury a annoncé un nouvel accord avec dJ2 Entertainment pour l’adaptation de son catalogue d’édition en films et séries télévisées. Et au même moment, nous venons d’entendre parler d’une version en direct de l’action-aventure classique, System Shock.

Il y a déjà une salve d’ouverture d’adaptations prévues de la pile d’édition de Raw Fury, y compris le Sable récemment publié et absolument phénoménal, le mystère du meurtre au volant d’un taxi, Night Call, et le jeu d’aventure cauchemardesque-capitalisme, Mosaic.

Bien sûr, un premier coup d’œil ne garantit pas du tout que nous verrons des adaptations dJ2 de tout le catalogue de Raw Fury, ou même de la plupart. Cela promet simplement que lorsque Raw Fury cherche à obtenir une adaptation, dJ2 est le premier studio à obtenir l’offre.

Cet accord a beaucoup de sens compte tenu du portefeuille récent de dJ2. Le studio a aidé à la production exécutive de Sonic the Hedgehog en 2020, et l’équipe continue de travailler sur sa suite. De plus, il agit en tant que producteur exécutif sur des projets tels que les séries d’action en direct de Life is Strange, Disco Elysium et Sleeping Dogs.

Ce n’est cependant pas la seule émission télévisée basée sur le jeu vidéo qui a été annoncée aujourd’hui. La prochaine plate-forme de contenu de streaming et de jeu, Binge, a annoncé qu’elle produirait une série d’action en direct System Shock, en plus de ses autres projets, notamment une adaptation en direct de la série Driver d’Ubisoft. Si vous ne vous souvenez pas de Driver, c’est bien, je ne vous en veux pas. Quand j’ai vu ce nom dans le communiqué de presse, mon esprit s’est senti couvert d’une brume solennelle alors que j’essayais en vain de saisir un souvenir d’enfance de la série. Ubisoft n’a pas touché Driver depuis 2014, date à laquelle ils ont sorti un jeu mobile basé sur un hors-bord. Adapter Driver en 2021 est si inexplicable que je ne peux m’empêcher d’être curieux de savoir en quoi cela va devenir.

La confusion perplexe résume beaucoup de mes sentiments concernant les adaptations en direct de jeux vidéo, en fait. Les vrais succès sont rares. Castlevania a été un succès surprise, et The Witcher compte à peine car c’est autant une adaptation des livres que des jeux. Cependant, ces récents succès, combinés à un nombre croissant d’adaptations de films animés ou partiellement animés, marquent une nouvelle génération de jeux vidéo maladroitement tournée vers d’autres médiums. J’aimerais voir plus d’histoires racontées dans les mondes de Sable, Disco Elysium et… Driver, mais je reste convaincu que c’est la façon de le faire. J’ai été brûlé trop de fois auparavant.