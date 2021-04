Rawayana et son ‘Trippy Caribbean’ à Caracas: un après-midi mémorable

L’appel de Rawayana à 2 heures de l’après-midi m’a fait remercier de travailler dans la presse. Endurer le soleil qu’il y avait, être écrasé par des centaines de personnes, a cessé d’être dans mes plans il y a longtemps. Mais j’ai quand même ressenti un peu de jalousie et ma peau a rampé en voyant comment les spectateurs impatients ont brisé le cordon de sécurité pour courir euphoriquement vers la scène, pour être au plus près de leurs idoles.

Petit à petit, l’Avenida Francisco de Miranda se remplissait. Se pencher, c’était voir beaucoup de têtes, dangereusement proches les unes des autres. L’évanouissement ne s’est pas fait attendre. Et le premier DJ n’avait même pas été mis en place. Quand Anibal Hamilton a enfin mis en musique l’événement avec les tubes électroniques d’aujourd’hui et de toujours, les esprits s’accéléraient petit à petit. Le plus drôle était de voir toutes sortes de gens vivre ensemble, de ceux qui pensaient être à Coachella à ceux qui, quoi qu’il arrive, porteront toujours du noir. Tout le monde aime pachanga.

Aussi amusants soient-ils, en réalité tout ce qu’ils attendaient était l’arrivée d’Akapellah. Alors que Hamilton cédait le pouvoir des morceaux à Q-fx, Akapellah s’approchait de la scène par derrière, et avec lui une quantité innombrable d’amis / famille, qui semblait être ce soutien inconditionnel dont le rappeur n’a jamais l’intention de se séparer, car il est un gars trop réel pour oublier le sien. Q-fx a commencé à faire son truc avec les cymbales, mais quand Akapellah est monté sur scène, le public a perdu le contrôle.

« Celui qui ne saute pas a un violon », a plaisanté le rappeur. Sa setlist comprenait des tubes comme «So Fine, So Fresh», pour lequel il a invité Baby Zoom lui-même, membre de Los Waraos. Encourageant le public, entre rimes et blagues, il a exigé que tout le monde lève la main en l’air, même l’un des policiers qui gardaient l’événement. « Je pense que le Paco s’est énervé, » dit-il plus tard, dans les coulisses. Gona a également interprété l’une des chansons qu’elle partage avec Akapellah, mais ce qui a vraiment secoué toute la rue, c’est sa performance de «Milki», la chanson la plus attendue de sa setlist. Il monta tous ses compagnons sur l’estrade et commença le thème prévu. Je pense qu’il n’y avait pas une seule personne dans toute l’avenue qui n’ait pas chanté les paroles de « la chanson la plus triste » qu’Akapellah ait écrite.

Après être descendu de la scène, il n’a pas fallu longtemps à l’entracte du deuxième rappeur de l’après-midi pour commencer son show. « Sont-ils fatigués? », Demanda Apache. Le cri qu’il a reçu en réponse a dissipé tous les doutes. Il a interprété des chansons nouvelles, anciennes et classiques telles que «Pónmela en el aire», «Como venga», pour lesquelles Gona est de nouveau monté sur scène, et même un petit hommage à Canserbero à travers «Stop». À ce moment-là, le rappeur a sauté de la scène et a couru vers le public, portant l’énergie du spectacle à un autre niveau.

Pour clôturer son émission, il a appelé à une réunion de tous les membres originaux de 4to Poder, laissant place à une interprétation mémorable de «Ici, tout est une bêta», l’un des classiques du hip hop vénézuélien. Dès leur sortie de scène, l’ambiance est devenue mode reggae, en attendant les grandes stars de la nuit.

Au moment où les lumières se sont allumées et que les musiciens du groupe ont commencé à grimper lentement, la foule est vraiment devenue furieuse. Les quatre pâtés de maisons de l’avenue, pleins de monde, ont accueilli avec des sauts, des cris et des applaudissements le groupe qui avec ses bonnes vibrations a réussi l’union d’une telle diversité de personnes. « Ici, il n’y a ni est ni ouest, aujourd’hui nous sommes tous Caracas », a déclaré Beto, pour commencer un concert spectaculaire.

Ils ont débuté avec le thème «Ça ne veut pas dire», suivi de «Funky party». À cette époque, l’énergie du public était telle que même pas collé au système sonore ne pouvait différencier les voix des musiciens et celles du public qui chantaient mot pour mot. Ils marchaient entre des chansons nouvelles et anciennes, comme «Hoy», pour lequel ils ont invité Psycho sur scène, ou «Gatos oliva», avec une incroyable section de cors, faisant partie de l’ensemble Desorden Público.

Avec « The gun », ils ont cédé la place à un medley de leurs chansons les plus emblématiques, et l’ont terminé en demandant au public d’allumer à chaque fois une lumière, élément symbolique que nous tous qui étions là représentaient la lumière pour un pays entouré de une obscurité et une brume éternelles. Ici, le rôle de Rawayana et de ce concert a pris une réelle importance en tant qu’agent culturel dans un pays qui, quand il semble avoir touché le fond, parvient d’une manière ou d’une autre à continuer à descendre. C’est à ce moment-là que tout a été exposé qu’il faut vraiment remercier ces artistes de continuer à miser sur ce type d’espaces et de présentations, qui nous offrent à tous un moment de déconnexion avec la dure réalité qui nous accable.

Des morceaux comme « Ay ay ay », « Bahía » et « Algo otro » ont calmé un peu les esprits, mais ils étaient le préambule de l’une des chansons les plus attendues de tout le spectacle. La basse de « High » a commencé à jouer et les gens ont réagi énormément. Évidemment, Apache est monté sur scène pour interpréter son rôle, qui a à peine été entendu par tous les chœurs du public, qui ont même osé chorégraphier la chanson.

Pour baptiser «Trippy Caribbean», la raison centrale de l’événement, Rawayana a invité tous les 4th Power à monter sur scène, pour remercier leur soutien dès le premier jour. Après avoir baigné l’album dans le champagne, les musiciens ont repris leurs positions et un mashup a commencé à jouer. de «Arenita playita» avec les caractéristiques instrumentales de Rawayana, un moment vraiment mémorable. Même certains flics n’ont pas pu résister et ont commencé à filmer la série avec leurs téléphones, mais avec leurs visages de poker immuables. Ils ont joué « Come » et ont ainsi terminé le concert.

L’arrêt trippant du Caribbean Tour à Caracas a laissé plusieurs choses exposées. L’un d’eux est que le public de Caracas a soif d’événements culturels de cette nature. Un autre est que Rawayana est -duler celui qui fait mal- l’un des groupes les plus importants du pays. Non seulement à cause de son énorme pouvoir de rassemblement, mais à cause de tout ce qu’il représente pour une génération qui a vu sa jeunesse traverser une situation sociale qui n’a jamais été de son choix. Rawayana signifie plaisir, libération et évasion (la création de Rawayanaland n’est pas un accident). Ce concert devait porter tous ces éléments à leur exposant maximum. Non seulement ils sont des professionnels sur le plan artistique, mais la passion qu’ils manifestent pour ce qu’ils font est vraiment admirable. Récupérer des espaces culturels lorsque le contexte complique tout est une chose pour laquelle il faut être reconnaissant, et ce à quoi vous devez aspirer plus fréquemment.

Rawayana n’a pas cessé de remercier le public pour sa présence, mais c’est nous qui devons vraiment les remercier ainsi que tous ces artistes qui continuent à bouger et à faire des choses pour essayer d’élever ce pays à travers la culture. Mille et une fois: merci.