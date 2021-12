Ray Allen explique pourquoi il ne devrait pas être comparé à Curry

Le joueur de NBA, Ray Allen Express Pourquoi pas cela devrait être par rapport avec Stephen Curry des Golden State Warriors.

Le membre du Temple de la renommée de la NBA, Ray Allen, est sûr que lui et la star des Golden State Warriors, Stephen Curry, ne sont pas les mêmes.

Alors que Stephen Curry s’apprête à détrôner Ray Allen sur le plus grand nombre de tirs à 3 points de l’histoire de la ligue, les comparaisons entre les deux susmentionnés sont devenues inévitables. En fait, Allen lui-même a récemment été interrogé pour révéler ses réflexions sur la question.

Selon la légende de la NBA, son jeu était complètement différent de celui de Curry lorsqu’il s’agissait de marquer. Allen estimait qu’il ressemblait plus à Klay Thompson, le frère de Splash des Warriors, qu’à Curry.

« Dans ma comparaison avec Klay [Thompson], Klay se déplace sans ballon. Vous pouvez changer la défense. Quand il s’ouvre, le monde entier s’ouvre, de la même manière que j’ai joué « , a évalué Allen à travers » The Dan Patrick Show « . « Je pense que Steph est dans une voie à elle que je ne pense pas qu’elle a [una comparación]”.

Au lieu de cela, Allen a comparé le style de jeu de Curry à celui de la star des Portland Trail Blazers, Damian Lillard.

« On peut dire qu’il [Curry] et Damian Lillard, avec sa capacité à tirer des profondeurs et à être capable de manipuler le ballon et d’entrer dans la peinture », a ajouté le double champion NBA. « Mais Steph se met à peindre plus que Lillard. »

« Je comparerais plus Klay à moi et Reggie [Miller] parce que nous avançons sans ballon, nous sommes souvent un peu faibles et nous lançons à [Richard] Hamilton même si Rip n’était pas un grand tireur à 3 points en volume », a-t-il poursuivi. « Mais être capable de déplacer la défense et de sortir des épingles et des écrans et de tirer en transition sans toucher le ballon est un vrai talent. »

Si Curry parvient à faire tomber plus de neuf 3 contre les 76ers de Philadelphie, il dépassera enfin Allen et établira un nouveau record NBA.