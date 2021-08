Ray Allen se lance à corps perdu dans son rêve de s’entraîner en NBA

Le rêve de gérer l’une des 30 franchises de la NBA En tant qu’entraîneur-chef, c’est quelque chose qui passe par la tête (de plus en plus normalement) de ceux qui ont terminé leur carrière de joueurs et qui veulent rester liés à la plus haute compétition de basket au monde.

Sans aller plus loin, pour la nouvelle saison, il y a de nombreux visages en position de ‘l’entraîneur-chef’ des équipes qui ont été joueurs de la NBA dans le passé : Steve Nash (Brooklyn Nets), Steve Kerr (Golden State Warriors), Chauncey Billups (Portland Trail Blazers), Jason Kidd (Dallas Mavericks), Tyronn Lue (Los Angeles Clippers) ). ..

Les dernières informations en provenance de Miami annoncent qu’il y a un nouveau candidat pour rejoindre ce groupe dans un avenir à long terme : ray allen. L’ancien joueur de la NBA s’est lancé tête baissée dans le défi de gérer une équipe après avoir été embauché par Gulliver Prep High School en tant que directeur et entraîneur-chef de l’équipe de basket-ball.

Bien qu’il ne s’agisse que de la première étape d’un long parcours pour devenir entraîneur de l’équipe NBA, Allen affronte cette nouvelle étape avec enthousiasme pour accomplir de grandes choses.

Un bel héritage en tant que joueur

Ray Allen restera sans aucun doute dans les mémoires comme l’un des grands joueurs de la NBA au début du 21e siècle, et pour beaucoup comme le meilleur joueur à 3 points de tous les temps. S’il parvient à conserver un héritage aussi élevé que celui qu’il a en tant que joueur en tant qu’entraîneur, il sera à l’avenir l’un des grands « entraîneurs » de la ligue.