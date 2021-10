Ray-Ban Stories aurait pu vous sauver la vie si Facebook ne l’avait pas gâchée

in

Les lunettes intelligentes Ray-Ban Stories ont été annoncées en septembre et ont immédiatement suscité l’inquiétude. Bien qu’il s’agisse d’un produit assez fantastique pour le prix, la réponse extrêmement négative des lecteurs d’Android Central révèle une chose importante : les gens ne font pas confiance à Facebook.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une histoire encore plus longue de problèmes de confidentialité chez Facebook, notamment des fuites de données et des scandales, est devenue une idée de vol direct. Facebook a beaucoup de travail à faire pour reconstruire tout semblant de confiance dans sa plateforme.

La célèbre citation de Benjamin Franklin, “Ceux qui renonceraient à la liberté essentielle, pour acheter un peu de sécurité temporaire, ne méritent ni la liberté ni la sécurité”, est souvent prise hors de son contexte. Mais, quel que soit le contexte approprié, cela sert un objectif. Permettre à une entreprise qui a brisé tout sens de la vie privée d’entrer dans votre vie privée semble stupide, mais ceux qui critiquent arbitrairement un produit sans examiner le produit réel et ses mérites sont tout aussi stupides.

Les Ray-Ban Stories, et les nombreux types de lunettes connectées similaires, présentent à la fois un risque et une récompense pour ceux qui souhaitent les porter. Ce sont des produits très différents des meilleures montres intelligentes et doivent être traités comme tels.

Tout comme lorsque Google Glass a été lancé il y a près de dix ans, les gens peuvent toujours être des “trous de verre” lorsqu’ils utilisent de manière inappropriée une technologie qui leur est donnée. Cependant, lorsqu’elles sont utilisées correctement, les lunettes intelligentes comme Ray-Ban Stories peuvent être une énorme aubaine pour la sécurité personnelle et, compte tenu de leur conception, peuvent également préserver la confidentialité de manière palpable.

Une considération de sécurité

Bien qu’il soit assez facile pour de nombreuses personnes de passer beaucoup de temps à réfléchir aux implications en matière de confidentialité, de sécurité ou de sécurité des lunettes connectées intelligentes, Kavya Pearlman, fondatrice et chercheuse en sécurité de l’information chez XRSI, est justement là pour faire cela. XRSI, également connu sous le nom de XR Safety Initiative, est une organisation à but non lucratif conçue pour “aider à créer des expériences sûres et inclusives afin que les parties prenantes de XR soient en mesure de prendre des décisions éclairées”.

Des personnes comme Pearlman peuvent aider à guider Facebook sur la bonne voie en les aidant à adhérer à la liste de normes créée spécifiquement avec XR à l’esprit. Si vous n’avez jamais entendu parler du terme XR auparavant, il fait simplement référence à tout ce qui relève de la RA, de la VR ou de domaines connexes, y compris les lunettes intelligentes connectées comme Ray-Ban Stories.

Pearlman travaillait auparavant chez Facebook et a déclaré qu’elle avait eu ses propres expériences au fil des ans (bonnes et mauvaises) en matière de sécurité personnelle et de confidentialité. Mais ce qui a piqué mon intérêt, c’est un message particulier qu’elle a partagé sur Twitter qui m’a plutôt ouvert les yeux.

Nous passons tellement de temps à parler de la confidentialité des lunettes intelligentes et oublions l’autre moitié de la conversation : la sécurité personnelle.

Et si, au lieu de nous concentrer uniquement sur la confidentialité, nous nous concentrions également sur les avantages en matière de sécurité que les lunettes intelligentes peuvent apporter ? Les gens passent tellement de temps à penser à la première partie de la conversation qu’ils n’arrivent souvent jamais à la seconde moitié. Attardons-nous donc d’abord sur la deuxième partie.

Il s’avère que le tweet en question était personnel à Pearlman. Elle a expliqué qu’elle avait été agressée en Italie peu de temps après avoir partagé ce tweet en septembre. Dans ce cas, son téléphone a été volé dans son sac à main. Pearlman est donc allée voir la police, comme la plupart des individus pourraient le faire, mais selon elle, la police a refusé de faire quoi que ce soit parce qu’elle n’avait pas le numéro IMEI du téléphone. Bien que cela soit acceptable dans certaines circonstances, une preuve de propriété et l’emplacement en temps réel du téléphone ont été montrés à la police à l’aide du logiciel de suivi du téléphone, mais la police a toujours refusé de faire quoi que ce soit.

Pire encore, Pearlman a déclaré que les officiers n’étaient pas seulement inutiles, mais qu’ils étaient également conflictuels et inaptes à faire face à la situation. Lorsqu’elle est retournée au poste le lendemain et s’est entretenue avec le chef de la police, elle a déclaré que l’agent a feint l’ignorance et a agi comme s’il n’avait jamais rien dit de la sorte. C’est le genre de situation où les lunettes intelligentes seraient vraiment utiles, car elles pourraient être utilisées pour demander des comptes aux autorités lorsqu’elles se dérobent à leurs responsabilités.

“[A] Une vidéo de 30 secondes pourrait signifier la vie ou la mort, ou même la justice pour une personne qui vient d’être minée”, a déclaré Pearlman.

C’est une distinction essentielle puisqu’elle a été minée par les autorités dans sa situation particulière. Certes, une vidéo de 30 secondes, ce n’est pas grand-chose. Mais il suffit d’une simple pression sur une paire d’histoires Ray-Ban pour commencer une courte vidéo et pourrait très bien suffire à identifier quelqu’un ou, encore une fois, à tenir quelqu’un pour responsable de ce qu’il a dit ou fait.

“De la tête en bas à la tête en haut, [it] crée automatiquement un sentiment de conscience de votre environnement », a-t-elle déclaré.

Pearlman a ajouté qu’il dépeint une image très vivante de la façon dont notre monde serait différent en ce moment si les têtes regardaient leur environnement au lieu de regarder leur téléphone.

Google a intégré des fonctionnalités de sécurité dans Android pour empêcher les gens de faire autant, mais les lunettes AR pourraient vous aider à garder les yeux sur le trottoir et autour de vous à tout moment, car elles gardent la tête haute au lieu de baisser. Cela, à lui seul, pourrait empêcher quelqu’un d’être ciblé par un pickpocket ou un agresseur.

Mais mettons la chaussure sur l’autre pied un instant. Ajouter un autre appareil connecté à notre vie, conçu pour partager (et collecter) des données, signifie ouvrir une autre boîte de vers que vous n’auriez peut-être pas envisagé au départ. Lorsque vous publiez sur les réseaux sociaux, en particulier si vous êtes une personne éminente ou si vous rencontrez d’autres personnes éminentes, vous pourriez sans le savoir aider un personnage infâme à planifier quelque chose d’ignoble.

S’enregistrer à un endroit indique automatiquement à quelqu’un que vous n’êtes pas à la maison ou, pire encore, aide à formuler un plan car cela montre à quelqu’un que vous êtes dans un endroit très spécifique à un moment donné. Cela peut sembler légèrement paranoïaque, mais des situations similaires se produisent tout le temps. Par exemple, les voleurs traquent les nécrologies pour prier les veuves ou les veufs afin de profiter de leur chagrin. Alors pourquoi serait-il exagéré d’imaginer que quelqu’un vous harcèle sur les réseaux sociaux ?

Facebook entrave-t-il le succès ?

Les premières réactions aux Ray-Ban Stories ont clairement montré une chose : les gens, en grande majorité, ne veulent pas de Facebook sur leur visage. Les gens craignaient que Facebook les espionne à tout moment tout en portant les lunettes, en puisant dans le flux de la caméra ou en collectant des tonnes de données, comme l’entreprise est bien connue pour le faire. Toutes les préoccupations raisonnables s’il s’agissait d’un produit différent. Mais ce n’est pas.

Si vous enleviez Facebook de l’équation, les Ray-Ban Stories, en tant que produit, seraient-ils vraiment quelque chose que les gens veulent ? Oui. Pour le dire différemment, si vous enleviez Facebook de l’équation, Ray-Ban Stories serait un produit que plus de gens voudraient.

Ray-Ban et Facebook ont ​​clairement joué intelligemment, compte tenu de la manière dont ces lunettes sont portées et utilisées et de leur fonctionnement.

Des produits comme Google Glass le rendent évident. Même les lunettes Snap sont un peu plus transparentes avec leur design, car elles ne sont évidemment pas votre paire de lunettes typique. D’un autre côté, les Ray-Ban Stories ressemblent à première vue à une paire de lunettes Ray-Ban typique et, lorsque quelqu’un les porte, il faut probablement un peu d’inspection minutieuse pour faire la différence.

Être une paire de lunettes d’apparence normale signifie que Ray-Ban et Facebook ont ​​dû faire des concessions sur les fonctionnalités. Ces verres ne peuvent stocker que quelques photos et vidéos avant qu’ils ne soient pleins. Les clips vidéo sont limités à 30 secondes ou moins. Même avec une utilisation légère, la batterie durera probablement une demi-journée si elle est portée régulièrement.

Il n’y a même pas de moyen d’utiliser et de charger les lunettes en même temps. Au lieu de cela, vous devez les retirer de votre visage, replier les branches pour exposer les broches de charge et les ranger dans l’étui. Cela rend physiquement impossible leur utilisation pendant le chargement, éliminant ainsi la possibilité qu’ils puissent être utilisés comme un moyen pour Facebook de vous espionner ou pour que vous puissiez vraiment espionner quelqu’un d’autre.

Les limitations intentionnelles rendent essentiellement impossible leur utilisation pour l’espionnage ou toute tâche vraiment inquiétante.

Connecté à cela, il y a le manque de connexion Internet aux lunettes. Pour transférer des photos ou des vidéos, vous devez coupler vos lunettes avec l’application Facebook View sur votre smartphone – qui se connecte aux lunettes via Bluetooth – puis vous devez les télécharger sur votre téléphone avant de pouvoir les partager.

L’application View offre un moyen de transférer automatiquement des photos et des vidéos lorsqu’elles sont prises, ce qui élimine l’une des étapes de l’équation. Cependant, vous devez toujours partager manuellement chaque photo ou vidéo prise. Il n’y a pas de fonction de publication automatisée, pas de fonction de diffusion en direct et aucun moyen pour les lunettes de partager accidentellement quelque chose que vous n’avez pas expressément préparé à l’avance.

Le seul problème flagrant dans la conception de Ray-Ban, du point de vue de la confidentialité, est la LED d’enregistrement à côté de chaque objectif de caméra. Pearlman est d’accord.

“Alors qu’ils ont donné à l’utilisateur de lunettes le choix du moment d’enregistrement, les autres personnes qui sont soumises à cet enregistrement n’ont pas nécessairement ce choix de contexte ou de contrôle”, a-t-elle déclaré.

Une petite LED d’enregistrement blanche va non seulement à l’encontre de la norme de l’industrie – c’est un point rouge, qui est universellement reconnu comme un moyen de dire quand une caméra enregistre – et il est beaucoup trop facile à dissimuler.

C’est à cause de ces types de scénarios que Pearlman a averti, “c’est une période très complexe de redéfinition de la confidentialité, et c’est ce que la confidentialité signifie dans la technologie immersive”.

Le nom Facebook reste une barrière d’entrée majeure pour de nombreuses personnes qui le considèrent comme un produit viable.

Pearlman et l’organisation qu’elle a fondée, le XRSI, ont développé un cadre de confidentialité pour ces mêmes raisons. Ce cadre a été créé pour aider les créateurs de produits à comprendre ce que les gens recherchent en termes de confidentialité pour ces types de gadgets immersifs ou connectés.

Mais voici l’affaire : même si Facebook a suivi ces directives de près et l’a commercialisé correctement, le nom de Facebook est toujours une barrière d’entrée importante pour de nombreuses personnes le considérant comme un produit viable.

En fin de compte, chacun des produits et applications que nous utilisons collecte nos données, peu importe qui les fabrique. La différence ici est que Facebook a rompu la confiance avec ses utilisateurs au point que cela va prendre beaucoup de temps à réparer – si c’est même possible de réparer du tout. Pour Facebook, c’était une bataille perdue d’avance et, malgré la fabrication d’un produit assez impressionnant avec Ray-Ban, c’est une bataille qu’ils ne peuvent tout simplement pas gagner pour le moment.

Ne les appelez pas lunettes AR

Histoires de Ray-Ban

Génial, tant que Facebook ne vous dérange pas

Les Ray-Ban Stories ressemblent presque exactement à leurs homologues homonymes, juste avec des appareils photo et d’excellents haut-parleurs Bluetooth intégrés.

