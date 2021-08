Ray BLK sort une vidéo pour ‘MIA’ avec Kaash Paige

La chanteuse R&B nigériane pionnière Ray BLK a sorti une nouvelle vidéo pour son single “MIA”. la fabrication » (NME) Kaash Paige, qui a travaillé avec Travis Scott, Alicia Keys et Sac d’argent Yo.

Produite par le réalisateur acclamé de l’est de Londres Darnell Depradine (Aitch, Potter Payper, Jacob Banks), la vidéo offre une pure énergie estivale de bien-être alors que Ray passe du temps de qualité avec sa famille et des visages familiers tels que Kojey Radical et MNEK. La vidéo change de vitesse et présente une scène de soirée alors que Ray et Kaash s’échappent dans les rues de Londres et de Los Angeles, respectivement.

Concernant la vidéo, Ray déclare : « Pour la vidéo, je voulais faire un barbecue avec mes amis et ma famille parce que l’essence de la chanson consiste simplement à vivre les meilleures expériences avec quelqu’un que vous aimez, car être entouré de mes amis et de ma famille, c’est quand Je me sens mieux et dans mon élément. Nous l’avons tourné dans le sud de Londres, mais nous avions l’impression d’être loin quelque part, comme les paroles de “MIA” à propos de votre proche qui se sent comme en vacances, car il ne s’agit pas de savoir où vous êtes, mais avec qui vous êtes.

Darnell Depradine déclare : « Je voulais travailler avec Ray depuis longtemps donc je savais que nous devions faire quelque chose d’incroyable. Tout le monde a vraiment bien travaillé pour en faire une journée spéciale, nous avons littéralement organisé un barbecue pour que tout soit authentique et je pense que nous avons vraiment eu le sentiment que nous voulions.

Ray a également expliqué l’inspiration derrière la piste. « ‘MIA’ est mon hymne d’été alors que nous sommes libérés du verrouillage. Il s’agit simplement de s’évader, ou d’être avec quelqu’un qui a envie d’une évasion, comme si vous étiez en vacances et en paix, loin du bruit. Après avoir été enfermé pendant si longtemps et avoir été submergé ou me sentir faible, je suis prêt à sortir avec les gens que j’aime le plus dans notre élément avec ce jeu en arrière-plan comme bande originale de notre été.

