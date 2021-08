Ray Charles, Judds parmi les intronisés au Temple de la renommée de la musique country 2021

Ray Charles, les Judds, Eddie Bayers et Pete Drake ont été annoncés comme les intronisés 2021 au Country Music Hall of Fame.

L’annonce a été faite par Reba McEntire et Sarah Trahern, PDG de la Country Music Association, dans une diffusion en direct sur la chaîne YouTube du CMA aujourd’hui (16). Les quatre artistes confirmés – deux étaient à égalité dans la catégorie musicien – rejoindront les 142 intronisés existants dans la salle sacrée lors d’une cérémonie en mai 2022.

L’intronisé de l’ère des anciens combattants est “The Genius” lui-même, Ray Charles, qui faisait partie de la classe inaugurale du Rock and Roll Hall of Fame en 1986. Charles a également été accueilli au Rhythm and Blues Music Hall of Fame en 2015 et a remporté récipiendaire du prix Sammy Cahn Lifetime Achievement Award du Songwriters’ Hall of Fame en 1993. Sa vaste contribution au genre country comprend ses deux albums Modern Sounds in Country et Western Music du début des années 1960 et des travaux ultérieurs, dont le single n ° 1 « Seven Spanish Angels ” avec Willie Nelson.

Naomi et Wynonna Judd étaient sur place pour réagir à l’annonce de leur intronisation dans la catégorie Modern Era. Les Judds ont accumulé 20 hits country du Top 10, dont 14 n ° 1, entre 1984 et 1991, dont “Mama He’s Crazy”, “Why Not Me” et “Grandpa (Tell Me ’bout the Good Old Days)”. Ils ont remporté neuf CMA Awards et sept ACM Awards dans un enregistrement interrompu par la retraite de Naomi en 1991, en raison d’une hépatite chronique.

Eddie Bayers, dont la carrière de 58 ans se poursuit à ce jour, devient le premier batteur dans la catégorie Musicien d’enregistrement et/ou de tournée du CMA. Il a été nommé meilleur batteur de l’ACM 14 fois entre 1991 et 2010, remportant le titre 11 années de suite au cours de cette course. Il a joué sur quelque 300 disques d’or ou de platine et a travaillé avec des grands de la country comme l’Alabama, Brooks & Dunn, Garth Brooks, Vince Gill, George Jones, Reba McEntire, Willie Nelson, Brad Paisley, Dolly Parton, Kenny Rogers, Randy Travis, Keith Whitley, Tammy Wynette et Trisha Yearwood. Au-delà du country, il a également joué avec des notables du rock et de la pop comme les garçons de la plage, John Fogerty, Mark Knopfler, Richard Marx, Aaron Neville, Stevie Nicks, Bob Seger et Steve Winwood.

Pete Drake rejoint Bayers dans la catégorie Musicien d’enregistrement et/ou de tournée, en tant que premier joueur de pedal steel dans le cercle des gagnants. Apparaissant sur 118 albums d’or ou de platine, ses crédits incluent des enregistrements country intemporels comme « Rose Garden » de Lynn Anderson, « Stand by Your Man » de Tammy Wynette, « The Most Beautiful Girl » de Charlie Rich et « He Stopped Loving Her » de George Jones. Aujourd’hui.” Il a également joué avec Elvis Presley, y compris sur son album How Great Thou Art de 1966, et avec Bobby Bare, Kris Kristofferson, Ronnie Milsap, les Oak Ridge Boys, Dolly Parton, Kenny Rogers,les frères Statler, Hank Williams Jr. et Ray Charles.

“Les œuvres des intronisés de cette année couvrent des horodatages cruciaux de l’histoire de la musique country”, a déclaré Trahern. « Cet impressionnant jalon de carrière est le summum de l’accomplissement dans la musique country et je suis très fier de voir Eddie, Ray, Pete, Naomi et Wynonna obtenir leurs plaques bien méritées sur le mur de la rotonde. Les fans d’aujourd’hui et les générations à venir se souviendront à jamais de l’impact distinct que chacun a eu sur ce genre.

Avant l’annonce, le salon de discussion des fans sur la chaîne YouTube officielle de l’AMC était en effervescence avec des discussions sur les grands pays qui pourraient faire partie de la classe de 2021. Du côté masculin, les noms comprenaient Ralph Stanley, Keith Whitley, Clint Black , et Travis Tritt, tandis que Trisha Yearwood, Tanya Tucker et Crystal Gayle figuraient parmi les artistes féminines qui ont obtenu des noms.