Ray Dalio considère Bitcoin comme de l’or numérique Crypto new media

• Bitcoin augmente son prix après avoir atteint son plus haut niveau historique plus tôt dans l’année.

• Ray Dalio pense que les investisseurs Bitcoin doivent être prudents.

Ray Dalio, un milliardaire américain, pense que Bitcoin pourrait être le nouvel or numérique sur le marché financier d’aujourd’hui. Cependant, lorsqu’on lui a demandé lequel il choisirait entre l’or et la crypto, il a choisi l’or sans hésitation.

Dalio pense que les crypto-monnaies ont un avenir prometteur, et il s’est assuré d’y investir quand il le peut. Les crypto-monnaies, comme le BTC, ont connu une légère augmentation de valeur depuis l’année dernière. Bitcoin a atteint son plus haut niveau historique en avril, lorsqu’il s’est échangé au-dessus de 64 000 $ mais a perdu plus de 50% de son capital en mai.

L’acquisition de Bitcoin a bondi après avoir atteint un nouveau record historique

La société de gestion des investissements fiduciaires, Bridgewater Associates, a parlé à plusieurs reprises de la cryptographie. Il est même heureux de dire qu’il a stocké du Bitcoin dans son portefeuille d’investissement. La société d’investissement n’a pas précisé combien de jetons elle a en stock pour le moment ou si elle a réalisé un profit depuis son achat.

Mais Bridgewater Associates s’inquiète de la volatilité du BTC sur le marché. La crypto, pour de nombreuses entreprises, a représenté une option financière pour un marché fiduciaire avec de nombreuses limites au niveau mondial.

Ray Dalio a révélé dans une interview avec le magazine CNBC qu’il détenait actuellement Bitcoin. L’homme d’affaires a suggéré qu’il n’avait pas nécessairement d’énormes avoirs, mais qu’il avait un investissement suffisamment bon pour tirer parti du marché de la cryptographie. Dalio a conclu l’interview en disant que la crypto pourrait être le prochain or virtuel.

L’achat de crypto-monnaies a augmenté après avoir atteint un niveau record pour avril-mai. Bien que les investisseurs aient perdu beaucoup d’argent, la crypto a amélioré son image après une période de hausse. Des crypto comme Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu et BTC Cash ont également pris de l’importance dans les investissements en crypto.

La crypto peut être un investissement temporaire – experts

Le co-directeur des investissements chez Bridgewater Associates indique que Bitcoin n’est qu’une partie importante d’un système financier puissant. L’exécutif pense que la crypto est comme une richesse virtuelle que tous les utilisateurs devraient essayer. Pour le PDG, la crypto s’est avérée être une surprise d’investissement qui a pris de la valeur après y avoir investi.

Cependant, des entrepreneurs comme Ray Dalio pensent que les investissements dans le BTC sont temporaires. Dalio avertit les investisseurs d’utiliser la crypto avec précaution et de l’utiliser avec de l’argent dont ils n’ont pas besoin pour le moment.

En mai 2021, Dalio a déclaré lors d’une conférence que la crypto pourrait être un coupon pour éviter l’inflation. Mis à part la volatilité de la crypto, BTC peut être un futur succès d’investissement.