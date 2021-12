Ray Dalio considère le Bitcoin comme un actif « alternatif »

Se présentant sur le podcast Lex Fridman, Ray Dalio a émis des avis liés à l’influence que Bitcoin exerce actuellement parmi les valeurs mobilières. Le patron de Bridgewater Associates et investisseur milliardaire a fait valoir que les actifs cryptographiques restent des valeurs « alternatives » pour lui.

Les crypto-monnaies comme titres secondaires

Dalio a exprimé sa position sur la croissance du monde de la cryptographie, soulignant qu’il préfère les titres traditionnels à la crypto. Il considère que bien qu’un refuge puisse être recherché en BTC, cet atout ne serait pas le premier qu’il prendrait en compte.

Les opinions émises indiquent que bien que les crypto-monnaies aient pris de l’ampleur ces dernières années, à une position exceptionnelle, ce n’est pas tout. Ray Dalio commente qu’en dehors du Bitcoin (et parmi les valeurs secondaires), il existe une variété d’actifs qui en font une « concurrence ».

Faites bien comprendre que votre intérêt continue de pencher vers d’autres titres, comme l’Or par exemple. Cette position est évoquée tout en soutenant la reconnaissance « universelle » accordée au métal représentant la monnaie. ‘Impossible de retracer. Dans le cas de BTC, on peut retracer, qui est son propriétaire, etc. », a-t-il commenté.

À cet avis, il a ajouté le fait que contrairement aux crypto-monnaies, l’or est utilisé par les grandes banques du monde entier. Sa participation en tant que valeur refuge occupe beaucoup plus de terrain que le marché volatil de la cryptographie.

De plus, il a ajouté que Bitcoin devra faire face au reste du marché, en gardant à l’esprit que de plus en plus d’actifs cryptographiques apparaissent. En ce sens, cette crypto resterait comme l’une des nombreuses possibilités d’investissement dans sa perspective.

« Le bitcoin fait partie de cette compétition, mais il y aura de nombreuses devises (pas seulement des crypto-monnaies) », a déclaré Ray Dalio à ce sujet.

La curiosité persiste

Bien qu’il ne considère pas l’environnement crypto comme essentiel, il n’exclut pas la possibilité de participer à un moment donné au monde de la crypto. Au lieu de cela, il dit qu’il est quelque peu « curieux » de savoir comment cette industrie se comporte aujourd’hui.

Non seulement il a examiné les performances des principales crypto-monnaies, mais il a également tourné son regard vers d’autres actifs numériques, tels que les NFT. « Je veux absolument acheter NFT … Cela se produit, c’est réel », a-t-il déclaré.

Néanmoins, il semble qu’il continuera à surveiller ce scénario de moins près, compte tenu de son point de vue sur divers actifs avant la crypto. Bien qu’il prenne en charge partiellement BTC et d’autres actifs cryptographiques, il ne pense pas qu’il leur soit possible d’atteindre des prix aussi élevés.

Contrebalançant les vues d’Elon Musk sur la stimulation du marché, Ray Dalio ne voit pas de possibilité que les prix (y compris Bitcoin) « aillent sur la lune ».

