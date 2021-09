Ray Dalio dit que si le bitcoin réussit vraiment, les régulateurs le « tueront »

Les baby-boomers ont la forme de faire des déclarations absurdes comme celle-ci.

​

Lorsque Napster et le partage de fichiers ont commencé à décoller, l’industrie de la musique a refusé de s’adapter parce que les CD physiques avaient des marges bénéficiaires si importantes, et [one executive said the solution was to ban the internet.](https://www.theguardian.com/music/2019/may/31/napster-twenty-years-music-revolution) C’était impossible, bien sûr, et les gros labels ont été déchiquetés par la technologie Internet.

Le PDG de Blockbuster a refusé à plusieurs reprises des opportunités de se lancer dans le streaming et a toujours refusé Netflix, tout en doublant leurs magasins physiques. Ils ont fait de nombreuses déclarations trop confiantes sur la façon dont les gens “adorent aller dans leurs magasins” et que le streaming ne remplacerait jamais l’expérience de location. Bien sûr, ils ont rapidement fait faillite.

​

Franchement, dans mon travail, j’entends beaucoup de ce type de personnes faire des déclarations simples et impossibles en toute confiance, arborant le sourire chaleureux de quelqu’un qui est sûr que tout ira bien. Malheureusement, la réalité les rattrape tôt ou tard.

Pourquoi n’arrêtons-nous pas simplement les marées en interdisant la lune, ou n’atteignons-nous pas l’immortalité en interdisant la mort ?