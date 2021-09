Ray Dalio dit que s’il réussit, Bitcoin sera tué par les autorités

in

il y a 22 minutes | 2 minutes de lecture

Dalio affirme que le bitcoin manque de valeur intrinsèque. Il pense que les autorités finiront par réglementer le bitcoin.

Le milliardaire Ray Dalio, fondateur du plus grand fonds spéculatif au monde, Bridgewater Associates, a averti mercredi qu’à mesure que Bitcoin gagnerait en popularité, le gouvernement américain le « tuerait », selon CNBC.

La valeur de Bitcoin a triplé en un an, atteignant un pic de 60 000 $. Bien que le Bitcoin n’ait aucune valeur intrinsèque, Dalio détient Bitcoin dans le cadre d’un portefeuille diversifié.

S’exprimant lors de la conférence SALT à New York, Dalio a déclaré au public :

« Je pense qu’en fin de compte, si c’est vraiment un succès, ils le tueront et ils essaieront de le tuer. Et je pense qu’ils vont le tuer parce qu’ils ont des moyens de le tuer. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’a pas de place – une valeur et ainsi de suite. »

Dalio a souligné l’utilisation du Bitcoin au Salvador, qui l’a déclaré monnaie légale le 7 septembre. Même si le bitcoin est une alternative viable aux espèces et autres actifs financiers, il affirme que la Chine et l’Inde vont dans l’autre sens.

Bitcoin manque de valeur intrinsèque

Il pense que les autorités finiront par réglementer le bitcoin s’il devient populaire. Les manèges sauvages sur les marchés spéculatifs ont attiré l’attention des autorités américaines.

Le président Gary Gensler de la Securities and Exchange Commission a déclaré mardi que la SEC travaillait dur. Afin de réguler correctement les centaines de nouveaux actifs numériques et crypto-monnaies. Malgré la volatilité récente, le bitcoin a été très rentable. Mercredi, il était d’environ 47 500 $, après avoir triplé l’année précédente. Il a dépassé 60 000 $ plus tôt cette année.

Dalio affirme que le bitcoin manque de valeur intrinsèque ou de valeur fondamentale et objective. Pourtant, l’investisseur milliardaire affirme que le bitcoin est une alternative monétaire viable, bien qu’il en détienne moins que l’or.