Ray Dalio, gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire, toujours préoccupé par le fait que le gouvernement pourrait interdire la crypto-monnaie – Réglementation Bitcoin News Crypto new media

Le fondateur du plus grand fonds spéculatif au monde, Bridgewater Associates, craint toujours que les gouvernements puissent interdire les crypto-monnaies. Néanmoins, il considère le bitcoin comme de l’or numérique et en possède pour la diversification.

Ray Dalio s’inquiète du fait que le gouvernement interdise les crypto-monnaies

Le fondateur de Bridgewater Associates, Ray Dalio, craint toujours que les gouvernements puissent interdire la crypto-monnaie. Dalio est maintenant président et co-directeur des investissements de la société. Les clients de Bridgewater Associates comprennent des fonds de dotation, des gouvernements, des fondations, des retraites et des fonds souverains.

Dalio a exprimé son inquiétude dans une interview à CNBC la semaine dernière, déclarant qu’il y a “une chance raisonnable” que les crypto-monnaies, y compris le bitcoin, puissent éventuellement être interdites par le gouvernement fédéral.

Il a souligné l’époque où le président Franklin D. Roosevelt a signé le Gold Reserve Act en 1934, transférant tous les titres et certificats d’or privés du pays au Trésor américain à titre d’exemple. L’exécutif a précédemment expliqué que tout ralentissement économique majeur ou événement inflationniste pourrait inciter les gouvernements à prendre des mesures similaires sur le bitcoin et d’autres crypto-monnaies.

Le milliardaire de 72 ans à CNBC la semaine dernière : « Je possède une très petite quantité de bitcoin. Je ne suis pas un grand propriétaire. Il ajouta:

Il y a certains actifs que vous souhaitez posséder pour diversifier le portefeuille, et le bitcoin est quelque chose comme un or numérique.

«Je pense simplement à cela comme à la diversification. Dans l’ensemble, je ne sais pas vraiment si le bitcoin va monter ou descendre. Je pourrais discuter des deux côtés de cela », a-t-il admis.

Le dirigeant de Bridgewater Associates a expliqué qu’il est important de réévaluer continuellement les investissements et d’éviter d’acheter des actifs qui fonctionnent bien pendant une courte période de temps. “Faites attention à ce dans quoi vous investissez votre argent”, a-t-il déclaré, précisant: “Faites de la diversification mondiale, pas seulement aux États-Unis.”

Tout en considérant le bitcoin comme une version numérique de l’or et une protection contre l’inflation, Dalio préfère toujours l’or, citant la longue histoire du métal comme étant une « réserve de richesse ». Il a dit : « Si vous me mettez une arme sur la tempe et que vous disiez : ‘Je ne peux en avoir qu’une.’ Je choisirais l’or.

La préoccupation de Dalio en matière d’interdiction de crypto devient de moins en moins réaliste au fil du temps, à mesure que l’adoption de la crypto-monnaie augmente à l’échelle mondiale. La semaine dernière, le président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Gary Gensler, a déclaré que “l’innovation est réelle” de Satoshi Nakamoto. Un nombre croissant des plus grandes banques d’investissement au monde se lancent également dans la cryptographie, notamment JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup et Morgan Stanley. En outre, les entreprises embauchent davantage de personnes pour travailler sur des projets de cryptographie, notamment Amazon, Fidelity et Paypal.

