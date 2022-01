Ray Dalio : « Les investisseurs devraient avoir une allocation de 1% à 2% en Bitcoin »

Le gestionnaire de fonds spéculatifs et philanthrope américain milliardaire qui a été co-directeur des investissements du plus grand fonds spéculatif au monde, Bridgewater Associates Ray Dalio, a déclaré que les investisseurs devraient avoir une allocation de 1 à 2 % en Bitcoin.

Plus précisément, dans l’interview avec The Investors Podcast, Ray Dalio, connu sous le nom de « M. Diversification », a indiqué qu’il convient que Bitcoin devrait représenter un faible pourcentage des portefeuilles des investisseurs en 2022.

Soit dit en passant, lorsque l’intervieweur William Green lui a demandé quelle serait une allocation raisonnable de son portefeuille à Bitcoin, Ray Dalio a répondu :

« Je suis d’accord avec la suggestion du milliardaire Bill Miller. Que la répartition raisonnable est de 1 % à 2 %. Je pense que c’est correct.

Ray Dalio, allouer 1% à 2% en Bitcoin est raisonnable

En fait, comme l’a dit Ray Dalio en décembre : « Bitcoin a un certain mérite en tant que petite partie d’un portefeuille. »

Cependant, sur le podcast We Study Billionaires, Dalio reconnaît que Bitcoin a « des avantages et des inconvénients ». « Bien qu’il soit devenu important, je crains que le gouvernement interdise la crypto-monnaie et son utilisation dans les attaques de ransomware. »

Il a également mentionné le fait que Bitcoin est considéré comme un or numérique et une couverture contre l’inflation par ses partisans. En fait, il peut être comparé à l’or car, de par sa conception, il existe une offre limitée de Bitcoin.

« Le bitcoin vaut maintenant (capitalisation boursière) environ mille milliards de dollars, tandis que l’or qui n’est pas entre les mains des banques centrales et qui n’est pas utilisé pour les bijoux vaut environ 5 000 milliards de dollars. Quand je vois ça, je le garde en tête car je pense qu’avec le temps, les actifs de couverture sont susceptibles de très bien lui rapporter. »

Il a ajouté : « Je pense que les actifs de couverture contre l’inflation devraient s’améliorer avec le temps. C’est pourquoi je ne suis pas pro du cash et ce genre de choses. »

Avis précédents

Fait curieux, Ray Dalio, en 2017, a qualifié Bitcoin de bulle. Et, en novembre 2020, il était un crypto-sceptique, fustigeant sa volatilité.

En particulier, en septembre 2021, lors d’une interview avec CNBC, il a indiqué que l’argent liquide était « indésirable » tout en affichant une position positive envers le Bitcoin et les crypto-monnaies.

« Tout d’abord, sachez que l’argent est indésirable, alors ne le gardez pas en espèces. »

De même, il a déclaré que les gouvernements ne veulent pas que les crypto-monnaies réussissent. Mais cela ne veut pas dire que les investisseurs ne devraient pas se diversifier.

En fin de compte, s’il réussit vraiment, ils le tueront. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’a pas de place.

Cependant, l’investisseur milliardaire a déclaré en décembre 2021, sur le podcast de Lex Fridman, qu’il pensait que les actifs cryptographiques, y compris Bitcoin, étaient des titres de garantie secondaires pour lui.

Dalio a depuis confirmé qu’il possède Ethereum en plus de Bitcoin. Et il a décrit les deux avoirs comme « une partie relativement petite » de son portefeuille sans plus de détails.

Je dis au revoir avec cette phrase d’Ana María Matute : « L’illusion de la vie nous fait endurer la proximité de la mort.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport