Ray Dalio pense que l’argent est de la foutaise tout en défendant Bitcoin

Le milliardaire américain gestionnaire de fonds spéculatifs et philanthrope qui a été co-directeur des investissements du plus grand fonds spéculatif au monde, Bridgewater Associates Ray Dolio, a déclaré lors d’une interview avec CNBC que l’argent liquide était “de la camelote” tout en montrant une position positive envers Bitcoin et les crypto-monnaies.

Cependant, Ray Dalio estime et souligne que les régulateurs finiront par prendre le contrôle de Bitcoin si la crypto-monnaie remporte un succès généralisé.

Lors de sa participation, il a déclaré que :

“Tout d’abord, sachez que l’argent est indésirable, alors ne le gardez pas en espèces.”

Le milliardaire du fonds spéculatif a déclaré que les gouvernements ne veulent pas que les crypto-monnaies réussissent. Mais cela ne veut pas dire que les investisseurs ne devraient pas se diversifier.

“En fin de compte, s’il réussit vraiment, ils le tueront.” dit Dalio. “Mais cela ne veut pas dire qu’il n’a pas de place.”

L’investisseur milliardaire a déclaré que Bitcoin est une bonne alternative à l’argent liquide. Et, qu’il possède un pourcentage plus faible du jeton numérique par rapport à son exposition à l’or dans le portefeuille.

La trésorerie Bitcoin de MicroStrategy vaut bien plus que les liquidités des sociétés financières du S&P 500

La valeur des avoirs massifs en Bitcoin de MicroStrategy a dépassé ce que la plupart des sociétés du S&P 500 ont dans leurs trésoreries. Auparavant, nous avions signalé que la société de logiciels d’entreprise cotée au Nasdaq avait acheté 5 050 Bitcoins supplémentaires. En additionnant la valeur de leurs avoirs à 114 042 BTC.

Maintenant, selon les données fournies par Bloomberg, le nombre s’avérerait supérieur à ce que 80% des sociétés non financières du S&P 500 ont dans leurs caisses.

Le portefeuille Chivo était «un trop grand défi» pour le président du Salvador

Le lancement de Bitcoin comme monnaie légale au Salvador a été un grand moment pour la communauté des crypto-monnaies du monde entier. Même quand tout l’événement ne s’est pas déroulé comme prévu.

Depuis lors, le président du pays d’Amérique centrale, Nayib Bukele, s’est adressé à Twitter pour rassurer les citoyens que tous les problèmes seront résolus très bientôt. Tout en admettant que l’ensemble du processus était difficile. Il a dit.

« Tout lancer en trois mois a été un gros challenge et nous avons fait des erreurs. Mais nous les réparons déjà et des centaines de milliers de Salvadoriens peuvent désormais utiliser Chivo sans problème.

1. Les erreurs techniques de @chivowallet sont corrigées à 95%. Dans les prochains jours, il fonctionnera à 100%. 2. Les 200 guichets automatiques au Salvador fonctionnent parfaitement, ainsi que les 50 guichets automatiques aux États-Unis. 3. Il y a 51 points Chivo fonctionnant à 100 %. Suivre… – Nayib Bukele (@nayibbukele) 14 septembre 2021

Cependant, il a déclaré que les nouvelles inscriptions avaient été temporairement désactivées ainsi que les téléchargements d’applications pour les nouveaux modèles de smartphones en raison de problèmes techniques avec l’application Chivo. Cependant, “ils seront activés jusqu’à ce que l’application soit boguée”, ce qui ne devrait prendre que quelques jours de plus, a-t-il ajouté.

Le président a annoncé que “les erreurs techniques du portefeuille Chivo ont été corrigées à 95%”. Et qu’il faudrait encore quelques jours pour être “100% fonctionnel”. Parallèlement à cela, il a noté que 200 guichets automatiques dans le pays et 50 autres aux États-Unis fonctionnaient parfaitement.

Fidelity fait pression sur la SEC pour qu’elle approuve l’ETF Bitcoin

La société multinationale de services financiers Fidelity Investments a fait pression sur la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour approuver son fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin.

Une présentation de Fidelity de la réunion décrivant les avantages d’un produit Bitcoin a déclaré que les régulateurs des marchés développés mondiaux ont approuvé les produits négociés en bourse (ETP) Bitcoin au Canada, en Allemagne, en Suisse et en Suède.

Fidelity a demandé un ETP Bitcoin appelé Wise Origin Bitcoin Trust en mars 2021, et depuis lors, plus de 20 demandes similaires ont été faites par d’autres sociétés. Mais le régulateur continue de tergiverser.

Bitcoin Mining Maker Canaan enregistre les gains trimestriels les plus élevés

Malgré la baisse des prix du Bitcoin au deuxième trimestre 2021, le fabricant de matériel minier Canaan a enregistré des gains commerciaux importants au cours de la période.

Sur la base des statistiques financières non vérifiées de Canaan publiées mardi. La société a affiché plus de 1 milliard de dollars de renminbi chinois (environ 167,5 millions de dollars) de revenu net total pour le deuxième trimestre. Ce chiffre marque les ventes trimestrielles les plus élevées pour le fabricant de mineurs Bitcoin.

Le chiffre d’affaires total n’a pas été la seule amélioration trimestrielle au deuxième trimestre. Depuis le rapport fait état d’un bénéfice net de 37,9 millions de dollars pour la période. Selon le document, ce chiffre marque le bénéfice net trimestriel le plus élevé de la société depuis son introduction en bourse en 2019.

