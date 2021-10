Ray Dalio préfère le Bitcoin et l’or pour un jour de pluie tandis que le PDG de BlackRock et le président de Goldman préfèrent l’USD

Actualités Bitcoin

Ray Dalio choisit un mélange de Bitcoin et d’or pour un jour de pluie tandis que le PDG de BlackRock et le président de Goldman préfèrent l’USD

AnTy26 octobre 2021

Le lanceur d’alerte de Facebook est également investi dans la cryptographie, tandis qu’Anthony Scaramucci de SkyBridge a révélé qu’il disposait actuellement d’un milliard de dollars en Bitcoin.

Les principaux investisseurs sont plus intéressés par le dollar et l’or que par le Bitcoin en tant qu’investissement refuge.

S’exprimant lors du Future Investment Initiative Forum à Riyad, lorsqu’on leur a demandé ce qu’ils choisiraient entre des dollars, des dollars, de l’or ou des bitcoins à « mettre sous votre lit pour un jour de pluie? » Larry Fink, PDG du plus grand gestionnaire d’actifs au monde, BlackRock, et le président de Goldman Sachs, David Solomon, ont déclaré qu’ils préféraient les investissements en dollars au Bitcoin.

Pendant ce temps, Ray Dalio, le fondateur de Bridgewater Associates, a choisi le métal précieux et une partie de la crypto-monnaie de 1,2 billion de dollars.

«Je ne peux pas faire un mélange, je suppose. Je prendrais l’or… J’aimerais aussi saupoudrer un peu de bitcoin dans ce mélange. « Le plus grand atout est la productivité humaine et si vous pouvez exploiter cela… alors je regarde les nouvelles technologies et toutes ces [things] sont très, très excitants. « L’or est un actif mort, mais la quantité d’argent imprimé et la dévaluation de la dette sont également une grande force. Je veux donc cette technologie, un peu de bitcoin, et je veux parier sur ces autres industries. »

« Je vais prendre des bitcoins couverts en or », a déclaré Khaldoon Khalifa Al Mubarak, PDG de Mubadala Investment Company des Émirats arabes unis.

L’« or numérique » deviendra une « classe d’actifs gigantesque »

Fink de BlackRock voit actuellement une opportunité commerciale dans le changement climatique et a déclaré lors de l’événement que « les 1 000 prochaines licornes » ne seront pas un moteur de recherche ou une société de médias, mais ces « entreprises développant de l’hydrogène vert, de l’agriculture verte, de l’acier vert et ciment vert.

Lors de l’événement, David Solomon de Goldman a déclaré mardi qu’il existe un risque d’inflation plus élevée et de croissance plus lente à l’échelle mondiale. Il y aura des conséquences à avoir une politique monétaire accommodante pendant longtemps, a-t-il ajouté.

Ailleurs, Anthony Scaramucci, fondateur et associé directeur de SkyBridge, a comparé la volatilité de Bitcoin aux grandes entreprises technologiques comme Amazon, Google et Facebook à leurs débuts.

« Ils ont tous commencé avec une vague de volatilité oscillante avant de se stabiliser », a déclaré Scaramucci sur CNBC.

« Bien sûr, ils ont tous généré une croissance énorme et d’excellents rendements, ce que je pense que le bitcoin fera. »

L’ancien directeur des communications de la Maison Blanche sous l’ancien président Donald Trump a également révélé qu’il possédait actuellement plus d’un milliard de dollars en bitcoins. Appelant la crypto-monnaie « l’or numérique », Scaramucci a déclaré qu’elle deviendrait une « classe d’actifs gigantesque ».

Le lanceur d’alerte de Facebook investit dans la crypto

Dans d’autres nouvelles, Frances Haugen, la dénonciatrice de Facebook qui a divulgué des dizaines de milliers de documents internes du géant des médias sociaux, a révélé dans une interview au New York Times qu’elle détenait une crypto.

Lorsqu’on lui a demandé si elle comptait sur le soutien financier de Pierre Omidyar, le cofondateur d’eBay dont les groupes travaillent avec elle, Haugen a déclaré qu’elle disposait de ses propres ressources financières.

« Dans un avenir prévisible, je vais bien, car j’ai acheté la crypto au bon moment. »

Haugen a également partagé qu’elle avait déménagé à Porto Rico pour rejoindre ses «amis crypto» et faire face à un problème de santé. Les exonérations d’impôt sur les gains en capital de Porto Rico ont attiré de nombreuses foules de crypto.

