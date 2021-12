Ray Dalio reconnaît Bitcoin comme l’or des jeunes générations | Invezz

Les jeunes générations ont toujours été plus ouvertes aux nouvelles inventions et technologies que celles qui ont passé des décennies et des décennies de leur vie sans elles, et il en va de même pour l’industrie de la cryptographie. Des rapports récents ont révélé que les millenials riches sont les plus optimistes sur les crypto-monnaies, et le milliardaire Ray Dalio est arrivé à une conclusion similaire, notant que Bitcoin (BTC / USD) est déjà l’alternative à l’or pour les jeunes générations.

Bitcoin est l’alternative des jeunes à l’or

Le célèbre investisseur a admis avoir été impressionné par Bitcoin et sa technologie sous-jacente, la blockchain, notant que réaliser ce que Bitcoin a réalisé est une « réalisation étonnante ». Non seulement il a gagné en valeur et en popularité, mais sa technologie n’a jamais été piratée depuis sa création et il a toujours fonctionné parfaitement.

Bien sûr, Bitcoin a ses défauts, notamment l’incapacité d’étendre et d’accélérer le traitement des transactions, mais le fondateur du plus grand fonds spéculatif au monde, Bridgewater Associates, dit qu’il croit en la blockchain.

Dalio a confirmé qu’il possédait « un peu » de Bitcoin, sans révéler le montant exact, mais a également déclaré qu’il le considérait comme une alternative à l’or pour les jeunes générations. Le bitcoin est comme l’or, bien que l’or soit bien mieux établi comme alternative à la monnaie fiduciaire, du moins pour le moment. Il a également noté que les partisans de Bitcoin le considèrent comme de l’or numérique et que l’actif est en passe de devenir une réserve de valeur et une couverture contre l’inflation, plutôt qu’une devise utilisée dans les transactions quotidiennes.

Il a noté que Bitcoin n’a pas de valeur intrinsèque, mais que ce n’est pas le cas en ce qui concerne la valeur imputée. En tant que tel, il a certainement un certain mérite, comme l’a conclu Dalio.

L’avenir du Bitcoin : interdit ou adopté ?

Cependant, il est toujours préoccupé par la position du gouvernement à ce sujet, car il pense que Bitcoin pourrait toujours être interdit. C’est une menace pour les gouvernements du monde entier et sera presque certainement interdit dans certains endroits où il est le plus attrayant et probablement le plus nécessaire. Cependant, il pense qu’il y aura probablement des endroits qui ne l’interdisent pas, bien qu’il doute que les banques centrales et les grandes institutions aient un montant important.

Les réflexions de Dalio sur le statut juridique de la pièce se sont déjà avérées dans une certaine mesure vraies. La Chine, par exemple, l’a déjà interdit dans la mesure où vous ne pouvez désormais posséder que du Bitcoin sans enfreindre la loi, mais ne rien faire d’autre avec. D’autre part, El Salvador l’a adopté comme monnaie légale. Le reste du monde devra choisir l’un de ces deux camps pour les années à venir, car l’ignorer pourrait faire plus de mal que de bien.

