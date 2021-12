Réserve d’or de valeur

Ray Dalio réitère le « mérite » de Bitcoin en tant que diversification de portefeuille, l’appelle « l’alternative à l’or de la jeune génération »

Ray Dalio, le fondateur du plus grand fonds spéculatif au monde, Bridgewater Associates, avec plus de 220 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM), s’est à nouveau prononcé en faveur de l’inclusion de Bitcoin dans un portefeuille d’investissement.

Dans une interview accordée à MarketWatch jeudi, Dalio a déclaré que Bitcoin avait réalisé un « accomplissement incroyable » avec son parcours à partir d’un programme, sans être piraté et largement adopté aujourd’hui.

« Je crois en la technologie blockchain ; il va y avoir cette révolution, donc elle a gagné en crédibilité », a-t-il déclaré.

Tout comme il croit en la technologie sous-jacente, il voit la valeur de Bitcoin en tant que diversificateur dans un portefeuille pour le pire des cas.

« Je ne suis pas un expert du bitcoin, mais je pense que cela a un certain mérite en tant que petite partie d’un portefeuille », a déclaré l’investisseur milliardaire, qui possède également « un peu » de l’actif numérique.

Le gestionnaire de fonds spéculatifs considère Bitcoin comme de l’or, qui est une alternative de premier ordre bien établie à la monnaie fiduciaire.

« C’est presque une alternative à l’or pour une jeune génération et il n’a pas de valeur intrinsèque, mais il a une valeur imputée et il a donc un certain mérite », a-t-il déclaré.

Mais Dalio craint que Bitcoin ne soit interdit s’il devient relativement attrayant et constitue une menace pour le gouvernement, bien qu’il ne s’attend pas à ce qu’il soit interdit partout.

Cette inquiétude découle de la surprise du passé lorsqu’en août 1971, les États-Unis ont rompu leur promesse d’échanger des dollars contre de l’or afin de pouvoir imprimer beaucoup d’argent, entraînant la dévaluation du dollar américain.

Dalio a en outre déclaré qu’il ne pensait pas que les banques centrales ou les grandes institutions détiendraient une somme d’argent importante en Bitcoin.

Au cours de l’entretien, il a également évoqué les liquidités injectées par la Réserve fédérale au cours des deux dernières années en réponse à la pandémie de COVID-19.

« Alors que je regarde vers l’avenir économiquement pour les États-Unis, je vois une aggravation de la situation. En raison de tout l’argent qui a été pompé, nous sommes maintenant au sommet du sucre, mais nous commençons à voir que l’inflation va reprendre, et les chèques de relance qui sont arrivés n’arriveront pas au même rythme, provoquant des conditions empirer », a-t-il déclaré.

Maintenant, il y a « beaucoup d’argent pour toutes sortes de choses, y compris la crypto », a déclaré Dalio tout en parlant d’argent liquide, disant que c’est « mauvais » dans l’environnement actuel et que ceux qui le considèrent comme l’investissement le plus sûr doivent regarder le rendement corrigé de l’inflation.

« Ne détenez pas d’argent liquide », a-t-il conseillé, recommandant d’avoir un portefeuille d’actifs diversifié.

