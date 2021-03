Ray Fisher aborde le retrait de Cyborg du film Flash

La première de Justice League de Zack Snyder a été un énorme triomphe pour tous ceux qui ont maintenu le mouvement #ReleaseTheSnyderCut en vie. Mais dans le cas de l’acteur Cyborg Ray Fisher, sa sortie est douce-amère. Plus tôt cette année, Fisher a confirmé qu’il ne reprendrait pas son rôle dans Warner Bros. ‘ Le flash film comme prévu. Son retrait était probablement le résultat de sa guerre de mots de plusieurs mois contre WarnerMedia sur la façon dont lui et ses co-stars ont été traités sur le Ligue de justice mis après que Joss Whedon a pris la direction des fonctions. En d’autres termes, le Snyder Cut pourrait être la dernière fois qu’il s’habillera en tant que Victor Stone à l’écran. Et tout en apparaissant sur le podcast LightCast, Fisher a révélé depuis combien de temps le studio prévoyait de l’inclure dans le premier film autonome de Scarlet Speedster (via SuperHeroHype).

Au cours de l’entrevue, Fisher a été interrogé sur les récents commentaires qu’il a faits, suggérant que Rick Famuyiwa serait un bon choix pour diriger une entreprise autonome Cyborg film. En passant, Famuyiwa a été embauché pour diriger Le flash en 2016. Il a également choisi Kiersey Clemons dans le rôle d’Iris West avant de filmer son camée dans Snyder’s Ligue de justice. Cependant, l’implication de Famuyiwa avec le DCEU a été de courte durée. Il s’est éloigné du film en raison de différences créatives avec le studio. Mais même à ce stade de Le flashLa production de Cyborg était censée jouer un rôle de soutien.

«Pour autant que je sache, il n’y a jamais eu de version de Le flash film qui ne contenait pas Cyborg », a déclaré Fisher. «Et pour la part de Rick, je pense que sa perspective spécifique serait formidable pour Cyborg d’explorer vraiment et pour nous d’explorer le film solo de Cyborg. Pas seulement du côté de l’action, car ses histoires ont en fait beaucoup de cœur et elles ont beaucoup de sens.

Malgré ses problèmes avec Ligue de justiceproducteurs de, Fisher semblait ravi de retrouver Ezra Miller. En fait, il a même discuté de la nature de son rôle avec Le flash réalisateur, Andy Muschietti, il y a à peine un an.

«Je dirai que j’ai eu une excellente conversation avec Andy Muschietti l’année dernière», a déclaré Fisher. «Le scénario tel qu’il se présentait et les choses dont nous parlions à ce moment-là semblaient vraiment géniaux. Je leur souhaite le meilleur. »

Le flash sort en salles le 4 novembre 2022.

Vous pouvez regarder l’interview complète de Fisher ci-dessous. Aimeriez-vous voir Fisher revenir en tant que Cyborg dans une autre entrée DCEU? Faites-nous savoir dans la section commentaires!

