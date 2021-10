Ray Fosse, ancienne star de la MLB, décédé à 74 ans

Ray Fosse, un ancien receveur de la MLB qui a remporté deux World Series avec les Oakland Athletics, est décédé mercredi, a annoncé l’équipe. Il avait 74 ans. Carol Fosse, l’épouse de Ray Fosse depuis 51 ans, a annoncé qu’il était décédé après un combat de 16 ans contre le cancer. Également diffuseur pour l’athlétisme, Ray Fosse a annoncé en août qu’il s’éloignait de la cabine de diffusion pour se concentrer sur sa santé. À l’époque, la bataille contre le cancer de Fosse n’était pas largement connue, ce qui a suscité un soutien massif des fans de baseball de tout le pays.

« Les Oakland A ont le cœur brisé d’apprendre le décès de Ray Fosse », a déclaré l’équipe dans un communiqué. « Peu de gens incarnent mieux ce que signifie être un athlétique que Ray. Il était le type d’icône de la franchise qui s’assurait toujours que chaque joueur, entraîneur, collègue et fan savait qu’ils faisaient partie de la famille d’Oakland A. Nous envoyons nos plus sincères condoléances à Carol, Nikki et Lindsey, sa famille et ses amis pendant cette période difficile. Tu nous manqueras, Ray. »

Super Sky Point à Ray Fosse, double champion All-Star et double champion des World Series. L’homme a lutté silencieusement contre le cancer pendant 16 ans, c’est la force et la dignité qu’il possédait. #RIP pic.twitter.com/wAcjwqDSqx – Super 70s Sports (@Super70sSports) 14 octobre 2021

Fosse a commencé sa carrière en MLB avec les Indians de Cleveland en 1967. Il a disputé son premier match des étoiles en 1970 et est connu pour être entré en collision avec Pete Rose au marbre lors de la dernière partie du match. Fosse a subi des blessures qui le tourmenteront toute sa carrière. Cependant, Fosse ferait à nouveau le match des étoiles en 1971 avant d’être échangé aux Athlétisme en 1973. Il aiderait Oakland à remporter les World Series en 1973 et 1974 avant d’être échangé aux Indians en 1976. Fosse a également passé du temps avec les Seattle Mariners et Milwaukee Brewers avant d’être libérés par les Brewers avant le début de la saison 1980. Il a terminé sa carrière avec 61 circuits et 342 points produits avec une moyenne au bâton de 0,256.

« Nous sommes attristés d’apprendre le décès de Ray Fosse. En 8 saisons avec Cleveland, Ray est devenu un favori des fans », ont déclaré les Indiens dans un communiqué. « Le double All-Star et Gold Glover a été sélectionné comme membre du Top 100 des joueurs indiens en 2001. Nos pensées vont à sa famille et à ses amis pendant cette période. »

Fosse est devenu commentateur col pour l’Athlétisme sur NBC Sports California en 1986. « NBC Sports California est profondément attristé d’apprendre le décès de Ray Fosse », a déclaré la chaîne de télévision dans le cadre de la déclaration de A. « Nos pensées vont à sa femme, Carol, à ses filles, Nikki et Lindsey, et à sa famille alors que nous pleurons la perte d’un collègue et ami vraiment exceptionnel. La connexion profonde de Ray et son impact significatif sur NBC Sports California, la franchise A et la base de fans plus d’un demi-siècle en tant que joueur, diffuseur et ambassadeur durera longtemps dans le futur. »