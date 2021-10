Ray J sort de l’hôpital et se repose à la maison après une crise de pneumonie

Ray J ne lutte plus contre la pneumonie d’un lit d’hôpital de Miami … il est sorti et continue de se rétablir à la maison.

Des sources proches de la situation disent à TMZ … Ray est sorti de l’hôpital ce week-end et il a également cessé d’utiliser un inhalateur et n’est plus sous oxygène.

Comme on vous l’a dit… Ray J a été admis plus tôt ce mois-ci, où les médecins ont découvert qu’il avait une pneumonie et ont supposé qu’il avait aussi COVID. Ray a été testé négatif pour le virus et a finalement été déplacé hors de l’aile COVID, mais avait très peur.

Nos sources disent que Ray pense que son emploi du temps chargé et ses déplacements constants sont à blâmer pour sa maladie, et maintenant il se rend compte qu’il doit prendre soin de sa santé.

À un moment donné de son combat contre la pneumonie, on nous dit que Ray pensait qu’il allait mourir, et maintenant il est simplement reconnaissant d’avoir réussi à s’en sortir.

TMZ a cassé l’histoire … Ray a demandé le divorce Princesse Amour alors qu’il était hospitalisé, la troisième fois que le couple marchait dans l’allée du divorce.

Notre source dit que les choses n’ont pas changé avec Princess Love du côté de Ray… Le divorce est toujours en cours et le dossier n’a pas été influencé par ses problèmes de pneumonie, c’était le résultat de problèmes persistants dans leur mariage.